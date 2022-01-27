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В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине - РИА Новости, 27.01.2022
В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
Белый дом назвал встречу в нормандском формате "позитивным шагом" и пообещал поддержку урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T23:05
2022-01-27T23:05
в мире
украина
сша
дженнифер псаки
"нормандская четверка"
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Белый дом назвал встречу в нормандском формате "позитивным шагом" и пообещал поддержку урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы полностью поддерживаем международные усилия, в том числе нормандский формат..., для деэскалации ситуации и выработки дипломатического решения", - сказала Псаки. "Мы готовы поддерживать любые искренние усилия, прогресс от любой стороны будет позитивным шагом", - отметила она.Переговоры советников лидеров "нормандского формата" прошли в среду. Участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям, нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе. В четверг в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что следующая встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html
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в мире, украина, сша, дженнифер псаки, "нормандская четверка", ситуация в днр и лнр
23:05 27.01.2022
 
В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине

В Белом доме позитивно оценили встречу советников глав "нормандской четверки" по Украине

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Белый дом назвал встречу в нормандском формате "позитивным шагом" и пообещал поддержку урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы полностью поддерживаем международные усилия, в том числе нормандский формат..., для деэскалации ситуации и выработки дипломатического решения", - сказала Псаки. "Мы готовы поддерживать любые искренние усилия, прогресс от любой стороны будет позитивным шагом", - отметила она.
Украинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
08:00
Кто может спровоцировать войну на Украине
Переговоры советников лидеров "нормандского формата" прошли в среду. Участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям, нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе. В четверг в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что следующая встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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На Украине захотели "подарить" США несуществующий российский регион
 
В миреУкраинаСШАДженнифер Псаки"Нормандская четверка"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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