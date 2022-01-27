https://ria.ru/20220127/chetverka-1769882136.html

В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине

В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине - РИА Новости, 27.01.2022

В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине

Белый дом назвал встречу в нормандском формате "позитивным шагом" и пообещал поддержку урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T23:05

2022-01-27T23:05

2022-01-27T23:05

в мире

украина

сша

дженнифер псаки

"нормандская четверка"

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Белый дом назвал встречу в нормандском формате "позитивным шагом" и пообещал поддержку урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы полностью поддерживаем международные усилия, в том числе нормандский формат..., для деэскалации ситуации и выработки дипломатического решения", - сказала Псаки. "Мы готовы поддерживать любые искренние усилия, прогресс от любой стороны будет позитивным шагом", - отметила она.Переговоры советников лидеров "нормандского формата" прошли в среду. Участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям, нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе. В четверг в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что следующая встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

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в мире, украина, сша, дженнифер псаки, "нормандская четверка", ситуация в днр и лнр