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В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине - РИА Новости, 27.01.2022
В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
Белый дом назвал встречу в нормандском формате "позитивным шагом" и пообещал поддержку урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T23:05
2022-01-27T23:05
2022-01-27T23:05
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"нормандская четверка"
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Белый дом назвал встречу в нормандском формате "позитивным шагом" и пообещал поддержку урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы полностью поддерживаем международные усилия, в том числе нормандский формат..., для деэскалации ситуации и выработки дипломатического решения", - сказала Псаки. "Мы готовы поддерживать любые искренние усилия, прогресс от любой стороны будет позитивным шагом", - отметила она.Переговоры советников лидеров "нормандского формата" прошли в среду. Участники переговоров подтвердили приверженность минским соглашениям, нацелены на смягчение разногласий в будущей работе и выступают за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе. В четверг в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что следующая встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, украина, сша, дженнифер псаки, "нормандская четверка", ситуация в днр и лнр
В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
В Белом доме позитивно оценили встречу советников глав "нормандской четверки" по Украине