В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
Власти Чечни назвали заявления Госдепа о "похищениях" людей в регионе беспочвенными
Зима в Грозном
ГРОЗНЫЙ, 27 янв - РИА Новости. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал заявления госдепа США о "похищениях и произвольных задержаниях" десятков людей в регионе беспочвенными и напомнил про случаи притеснений прав человека и полицейского насилия в Штатах.
Ранее госдепартамент США выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о "похищениях и произвольных задержаниях" десятков людей властями Чечни, он призвал российское руководство не потворствовать такой практике.
"Все мы помним убийство Джорджа Флойда. А я напомню вам про то, что полиция США убила шесть человек спустя сутки после вынесения приговора по этому делу. Вся страна протестовала против полицейского произвола, и даже это не привело ни к чему. От кадров жестокости, которые утекают в сеть из США, стынет кровь даже у самого равнодушного человека. Являясь по сути примером нарушения всех прав человека, официальная Америка не стесняется упоминать Чеченскую республику, жителей которой, в отличие от жителей США, все устраивает", - написал Дудаев в своем Instagram.
Он отметил, что на улицах Грозного давно не слышно стрельбы, а целый ряд преступлений "исчез как вид".
"Беспочвенные обвинения США на фоне зверств, которые творит их правительство внутри Штатов и за пределами, звучат смешно и абсурдно. Права человека в Чеченской республике находятся под надежной защитой лично Рамзана Кадырова, в отличие от прав миллионов погибших людей во многих государствах мира, уничтоженных американскими "демократическими" бомбардировками", - заявил Дудаев.