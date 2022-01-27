https://ria.ru/20220127/chechnya-1769882294.html

В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе

В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе - РИА Новости, 27.01.2022

В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал заявления госдепа США о "похищениях и произвольных задержаниях"... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T23:09

2022-01-27T23:09

2022-01-27T23:09

в мире

сша

грозный

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 27 янв - РИА Новости. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал заявления госдепа США о "похищениях и произвольных задержаниях" десятков людей в регионе беспочвенными и напомнил про случаи притеснений прав человека и полицейского насилия в Штатах.Ранее госдепартамент США выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о "похищениях и произвольных задержаниях" десятков людей властями Чечни, он призвал российское руководство не потворствовать такой практике."Все мы помним убийство Джорджа Флойда. А я напомню вам про то, что полиция США убила шесть человек спустя сутки после вынесения приговора по этому делу. Вся страна протестовала против полицейского произвола, и даже это не привело ни к чему. От кадров жестокости, которые утекают в сеть из США, стынет кровь даже у самого равнодушного человека. Являясь по сути примером нарушения всех прав человека, официальная Америка не стесняется упоминать Чеченскую республику, жителей которой, в отличие от жителей США, все устраивает", - написал Дудаев в своем Instagram.Он отметил, что на улицах Грозного давно не слышно стрельбы, а целый ряд преступлений "исчез как вид"."Беспочвенные обвинения США на фоне зверств, которые творит их правительство внутри Штатов и за пределами, звучат смешно и абсурдно. Права человека в Чеченской республике находятся под надежной защитой лично Рамзана Кадырова, в отличие от прав миллионов погибших людей во многих государствах мира, уничтоженных американскими "демократическими" бомбардировками", - заявил Дудаев.

https://ria.ru/20220121/musaeva-1769006667.html

https://ria.ru/20220127/chechnya-1769799975.html

сша

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в мире, сша, грозный, чеченская республика (чечня)