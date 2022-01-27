Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/chechnya-1769799975.html
Омбудсмен Чечни рассказал об условиях содержания жены экс-судьи Янгулбаева
Омбудсмен Чечни рассказал об условиях содержания жены экс-судьи Янгулбаева - РИА Новости, 27.01.2022
Омбудсмен Чечни рассказал об условиях содержания жены экс-судьи Янгулбаева
Супругу экс-судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву в спецприемнике в Грозном периодически посещает врач, она обеспечена всеми необходимыми медикаментами, жалоб... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:57
2022-01-27T14:57
происшествия
рамзан кадыров
дмитрий песков
нижний новгород
чеченская республика (чечня)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769799563_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_775cd36b11d60ed28867c951261fc8d4.jpg
ГРОЗНЫЙ, 27 янв – РИА Новости. Супругу экс-судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву в спецприемнике в Грозном периодически посещает врач, она обеспечена всеми необходимыми медикаментами, жалоб на условия содержания от нее не поступало, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.Он сообщил, что связывался с руководством МВД, общался с дежурной частью, периодически звонит в спецприемник, где находится Мусаева."Никаких жалоб пока что нету, мы непосредственно общались с сотрудниками МВД, также вопрос держит на контроле и прокуратура Чеченской республики. Ни за что переживать не надо, состояние у нее удовлетворительное - со слов дежурных, со слов руководства МВД по Чеченской республике", - сказал Солтаев."Зарема не нуждается в препаратах, всё, что необходимо, у нее есть, врач периодически посещает ее, проверяет ее состояние. Также если нуждается в инсулине, ей нужные препараты инсулина доставляются, замер сахара в крови периодически проводится, специалисты держат на контроле полностью вопрос ее здоровья", - добавил омбудсмен.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".В выходные экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".
https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769334695.html
https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769244239.html
https://ria.ru/20220126/kadyrov-1769543818.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769799563_59:0:944:664_1920x0_80_0_0_a9c418ad92f5771260e269472eaa815f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рамзан кадыров, дмитрий песков, нижний новгород, чеченская республика (чечня), россия
14:57 27.01.2022
 
Омбудсмен Чечни рассказал об условиях содержания жены экс-судьи Янгулбаева

Омбудсмен Чечни Солтаев: жену экс-судьи Янгулбаева Мусаеву в спецприемнике посещает врач

© Фото с сайта главы Чеченской РеспубликиУполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев
© Фото с сайта главы Чеченской Республики
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 27 янв – РИА Новости. Супругу экс-судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву в спецприемнике в Грозном периодически посещает врач, она обеспечена всеми необходимыми медикаментами, жалоб на условия содержания от нее не поступало, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.
Он сообщил, что связывался с руководством МВД, общался с дежурной частью, периодически звонит в спецприемник, где находится Мусаева.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 22:17
В ОБСЕ прокомментировали высказывания Кадырова о журналистке "Новой газеты"
"Никаких жалоб пока что нету, мы непосредственно общались с сотрудниками МВД, также вопрос держит на контроле и прокуратура Чеченской республики. Ни за что переживать не надо, состояние у нее удовлетворительное - со слов дежурных, со слов руководства МВД по Чеченской республике", - сказал Солтаев.
"Зарема не нуждается в препаратах, всё, что необходимо, у нее есть, врач периодически посещает ее, проверяет ее состояние. Также если нуждается в инсулине, ей нужные препараты инсулина доставляются, замер сахара в крови периодически проводится, специалисты держат на контроле полностью вопрос ее здоровья", - добавил омбудсмен.
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 13:32
Кадыров опубликовал данные об оппозиционном властям Чечни канале
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
В выходные экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 09:10
Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях
 
ПроисшествияРамзан КадыровДмитрий ПесковНижний НовгородЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
23:05В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
22:58Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
22:54Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
22:51В Каире освободили российского фотографа Котова
22:46На Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России
22:45Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине
22:38США заявили, что готовы к продолжению переговоров с Россией
22:37Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии
Лента новостейМолния
Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионеВ Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по УкраинеГосдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на КубеПогранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотниковВ Каире освободили российского фотографа КотоваНа Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания РоссииБелый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие УкраинеСША заявили, что готовы к продолжению переговоров с РоссиейТело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии