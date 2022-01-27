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Омбудсмен Чечни рассказал об условиях содержания жены экс-судьи Янгулбаева

Омбудсмен Чечни рассказал об условиях содержания жены экс-судьи Янгулбаева - РИА Новости, 27.01.2022

Омбудсмен Чечни рассказал об условиях содержания жены экс-судьи Янгулбаева

Супругу экс-судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву в спецприемнике в Грозном периодически посещает врач, она обеспечена всеми необходимыми медикаментами, жалоб... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:57

2022-01-27T14:57

2022-01-27T14:57

происшествия

рамзан кадыров

дмитрий песков

нижний новгород

чеченская республика (чечня)

россия

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ГРОЗНЫЙ, 27 янв – РИА Новости. Супругу экс-судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву в спецприемнике в Грозном периодически посещает врач, она обеспечена всеми необходимыми медикаментами, жалоб на условия содержания от нее не поступало, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.Он сообщил, что связывался с руководством МВД, общался с дежурной частью, периодически звонит в спецприемник, где находится Мусаева."Никаких жалоб пока что нету, мы непосредственно общались с сотрудниками МВД, также вопрос держит на контроле и прокуратура Чеченской республики. Ни за что переживать не надо, состояние у нее удовлетворительное - со слов дежурных, со слов руководства МВД по Чеченской республике", - сказал Солтаев."Зарема не нуждается в препаратах, всё, что необходимо, у нее есть, врач периодически посещает ее, проверяет ее состояние. Также если нуждается в инсулине, ей нужные препараты инсулина доставляются, замер сахара в крови периодически проводится, специалисты держат на контроле полностью вопрос ее здоровья", - добавил омбудсмен.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".В выходные экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".

https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769334695.html

https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769244239.html

https://ria.ru/20220126/kadyrov-1769543818.html

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происшествия, рамзан кадыров, дмитрий песков, нижний новгород, чеченская республика (чечня), россия