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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220127/chechnya-1769568718.html
Чечню в 2021 году посетило рекордное число туристов
Чечню в 2021 году посетило рекордное число туристов - РИА Новости, 27.01.2022
Чечню в 2021 году посетило рекордное число туристов
Рекордный поток туристов отмечен в Чечне по итогам 2021 года, на новогодних каникулах базы отдыха были заполнены почти на 100 процентов, сообщил министр... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:56
2022-01-27T10:56
туризм
рекорды
отдых
чеченская республика (чечня)
новости - туризм
туристы
туризм
статистика
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ГРОЗНЫЙ, 27 дек — РИА Новости. Рекордный поток туристов отмечен в Чечне по итогам 2021 года, на новогодних каникулах базы отдыха были заполнены почти на 100 процентов, сообщил министр республики по туризму Муслим Байтазиев."Показатели прошлого года били рекорды. И это даже за девять месяцев. Полную статистику мы получим чуть позже. Учитывая, что сюда не включен целый квартал, мы, скорее всего, превысим показатели 2019-го. То есть мы не только подошли к допандемийным цифрам, но даже превысили их", — цитирует слова Байтазиева пресс-служба глава и правительства Чечни.Он подчеркнул, что в Чечне никогда не было такого заполнения туристических комплексов."Такие базы, как "Нихалоевские водопады", "Ведучи", "Ахки-Тай", были загружены в пределах от 90 до 98 процентов. "Кезеной-Ам" и вовсе на все 100", — добавил министр.
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рекорды, отдых, чеченская республика (чечня), новости - туризм, туристы, туризм, статистика, россия
10:56 27.01.2022
 
Чечню в 2021 году посетило рекордное число туристов

Министр по туризму Чечни: по числу отдыхающих республика превысит показатели 2019 года

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГрозный
Грозный - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 27 дек — РИА Новости. Рекордный поток туристов отмечен в Чечне по итогам 2021 года, на новогодних каникулах базы отдыха были заполнены почти на 100 процентов, сообщил министр республики по туризму Муслим Байтазиев.
"Показатели прошлого года били рекорды. И это даже за девять месяцев. Полную статистику мы получим чуть позже. Учитывая, что сюда не включен целый квартал, мы, скорее всего, превысим показатели 2019-го. То есть мы не только подошли к допандемийным цифрам, но даже превысили их", — цитирует слова Байтазиева пресс-служба глава и правительства Чечни.
Он подчеркнул, что в Чечне никогда не было такого заполнения туристических комплексов.
"Такие базы, как "Нихалоевские водопады", "Ведучи", "Ахки-Тай", были загружены в пределах от 90 до 98 процентов. "Кезеной-Ам" и вовсе на все 100", — добавил министр.
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