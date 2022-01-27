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Чечню в 2021 году посетило рекордное число туристов

Чечню в 2021 году посетило рекордное число туристов - РИА Новости, 27.01.2022

Чечню в 2021 году посетило рекордное число туристов

Рекордный поток туристов отмечен в Чечне по итогам 2021 года, на новогодних каникулах базы отдыха были заполнены почти на 100 процентов, сообщил министр... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:56

2022-01-27T10:56

2022-01-27T10:56

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ГРОЗНЫЙ, 27 дек — РИА Новости. Рекордный поток туристов отмечен в Чечне по итогам 2021 года, на новогодних каникулах базы отдыха были заполнены почти на 100 процентов, сообщил министр республики по туризму Муслим Байтазиев."Показатели прошлого года били рекорды. И это даже за девять месяцев. Полную статистику мы получим чуть позже. Учитывая, что сюда не включен целый квартал, мы, скорее всего, превысим показатели 2019-го. То есть мы не только подошли к допандемийным цифрам, но даже превысили их", — цитирует слова Байтазиева пресс-служба глава и правительства Чечни.Он подчеркнул, что в Чечне никогда не было такого заполнения туристических комплексов."Такие базы, как "Нихалоевские водопады", "Ведучи", "Ахки-Тай", были загружены в пределах от 90 до 98 процентов. "Кезеной-Ам" и вовсе на все 100", — добавил министр.

https://ria.ru/20220125/keshbek-1769477256.html

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рекорды, отдых, чеченская республика (чечня), новости - туризм, туристы, туризм, статистика, россия