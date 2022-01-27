https://ria.ru/20220127/chechnya-1769568718.html
Чечню в 2021 году посетило рекордное число туристов
Чечню в 2021 году посетило рекордное число туристов - РИА Новости, 27.01.2022
Чечню в 2021 году посетило рекордное число туристов
Рекордный поток туристов отмечен в Чечне по итогам 2021 года, на новогодних каникулах базы отдыха были заполнены почти на 100 процентов, сообщил министр... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:56
2022-01-27T10:56
2022-01-27T10:56
туризм
рекорды
отдых
чеченская республика (чечня)
новости - туризм
туристы
туризм
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740759153_0:196:3232:2014_1920x0_80_0_0_cc383baf0660a2f468b923846e966543.jpg
ГРОЗНЫЙ, 27 дек — РИА Новости. Рекордный поток туристов отмечен в Чечне по итогам 2021 года, на новогодних каникулах базы отдыха были заполнены почти на 100 процентов, сообщил министр республики по туризму Муслим Байтазиев."Показатели прошлого года били рекорды. И это даже за девять месяцев. Полную статистику мы получим чуть позже. Учитывая, что сюда не включен целый квартал, мы, скорее всего, превысим показатели 2019-го. То есть мы не только подошли к допандемийным цифрам, но даже превысили их", — цитирует слова Байтазиева пресс-служба глава и правительства Чечни.Он подчеркнул, что в Чечне никогда не было такого заполнения туристических комплексов."Такие базы, как "Нихалоевские водопады", "Ведучи", "Ахки-Тай", были загружены в пределах от 90 до 98 процентов. "Кезеной-Ам" и вовсе на все 100", — добавил министр.
https://ria.ru/20220125/keshbek-1769477256.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740759153_501:0:3232:2048_1920x0_80_0_0_0d9b56df9a724f0a93b9d371be23630c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рекорды, отдых, чеченская республика (чечня), новости - туризм, туристы, туризм, статистика, россия
Чечню в 2021 году посетило рекордное число туристов
Министр по туризму Чечни: по числу отдыхающих республика превысит показатели 2019 года
ГРОЗНЫЙ, 27 дек — РИА Новости. Рекордный поток туристов отмечен в Чечне по итогам 2021 года, на новогодних каникулах базы отдыха были заполнены почти на 100 процентов, сообщил министр республики по туризму Муслим Байтазиев.
"Показатели прошлого года били рекорды. И это даже за девять месяцев. Полную статистику мы получим чуть позже. Учитывая, что сюда не включен целый квартал, мы, скорее всего, превысим показатели 2019-го. То есть мы не только подошли к допандемийным цифрам, но даже превысили их", — цитирует слова Байтазиева пресс-служба глава и правительства Чечни.
Он подчеркнул, что в Чечне никогда не было такого заполнения туристических комплексов.
"Такие базы, как "Нихалоевские водопады", "Ведучи", "Ахки-Тай", были загружены в пределах от 90 до 98 процентов. "Кезеной-Ам" и вовсе на все 100", — добавил министр.