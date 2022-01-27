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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220127/chartery-1769782183.html
Ростуризм рассказал о новых зимних чартерах по стране
Ростуризм рассказал о новых зимних чартерах по стране - РИА Новости, 27.01.2022
Ростуризм рассказал о новых зимних чартерах по стране
В середине февраля стартуют чартеры из Москвы на Байкал, в Мурманскую область и на Сахалин, сообщает пресс-служба Ростуризма. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:34
2022-01-27T14:34
туризм
республика карелия
сахалинская область
кемеровская область
мурманская область
республика татарстан (татарстан)
тюменская область
сахалин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В середине февраля стартуют чартеры из Москвы на Байкал, в Мурманскую область и на Сахалин, сообщает пресс-служба Ростуризма.В программе: знакомство с культурой Бурятии и путешествие на знаменитый лед Байкала с 12 февраля, поездка на Кольский полуостров в Русскую Лапландию с возможностью увидеть северное сияние в Мурманской области с 18 февраля, отдых на горнолыжном курорте "Горный воздух" с рыбалкой на Сахалине с 25 февраля. По ее словам, за счет субсидии от государства, которая покрывает половину стоимости фрахта судна, цена за перелет для конечного потребителя становится в два раза дешевле. "Кроме того, это очень удобный, продуманный готовый тур, куда входит не только перелет, но и проживание, трансфер, базовые экскурсии".Чартерные программы реализует федеральный туроператор TUI Россия при поддержке Ростуризма и региональных органов власти. Тарас Демура, генеральный директор компании, рассказал, что в 2022 году география проекта будет расширяться. "Есть решение о продолжении программ в Тюмень, Казань и Карелию на весну, летом собираемся летать в Бурятию на Байкал и на Сахалин".Догузова добавила, что чартеры – это предложения в двух направлениях: не только доступные туры из Москвы в Бурятию, на Сахалин или в Мурманскую область, но и для жителей этих регионов – в столицу РФ. Бурятия"Благодаря запуску зимних чартеров мы теперь имеем возможность продлить туристический сезон в нашей республике и показать ее как одно из перспективных мест для зимнего активного отдыха", – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Он напомнил, что стартует уже четвертая программа "Лед Байкала и солнце Бурятии". Мурманск "Туристы тянутся в российскую Арктику, начиная осознавать, что она гораздо ближе, чем кажется – два часа полета от Москвы, и ты за полярным кругом", – отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.По его словам, интерес растет. "В прошлом году, по данным мониторинга, мы приняли около 450 тысяч гостей, а еще более 75 тысяч туристов провели новогодние праздники на нашем Севере". Сахалин"Зима на Сахалине сравнительно мягкая, сильные морозы на юге острова бывают редко. Поэтому здесь сложились прекрасные условия для активного отдыха", – считает Антон Зайцев, заместитель председателя правительства Сахалинской области. По его мнению, главный объект притяжения для туристов – горнолыжный курорт на "Горный воздух", который считается одним из лучших на Дальнем Востоке. В непосредственной близости от Южно-Сахалинска проложены 19 трасс общей протяженностью 35 километров.Зима, по словам Зайцева, в этом году выдалась особенно снежной, склоны в отличном состоянии. Несмотря на популярность курорта, у подъемников нет больших очередей. Также гости острова смогут порыбачить, отправиться в путешествие на снегоходах, посетить несколько аквапарков, театры, зоопарк или экоферму. Для ценителей – поездка на курильский остров Итуруп, купание в термальных источниках у подножия вулкана.
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республика карелия
сахалинская область
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мурманская область
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14:34 27.01.2022
 
Ростуризм рассказал о новых зимних чартерах по стране

Ростуризм: в феврале зимние чартеры отправятся на Байкал, в Мурманск и на Сахалин

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В середине февраля стартуют чартеры из Москвы на Байкал, в Мурманскую область и на Сахалин, сообщает пресс-служба Ростуризма.
В программе: знакомство с культурой Бурятии и путешествие на знаменитый лед Байкала с 12 февраля, поездка на Кольский полуостров в Русскую Лапландию с возможностью увидеть северное сияние в Мурманской области с 18 февраля, отдых на горнолыжном курорте "Горный воздух" с рыбалкой на Сахалине с 25 февраля.

"Туристические чартеры – это одна из наших мер по формированию удобных и доступных предложений для активного отдыха и семейных путешествий по стране, которые помогают нам открывать новые направления. Особенно в отдаленные регионы, где хотели бы побывать многие, – прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, за счет субсидии от государства, которая покрывает половину стоимости фрахта судна, цена за перелет для конечного потребителя становится в два раза дешевле. "Кроме того, это очень удобный, продуманный готовый тур, куда входит не только перелет, но и проживание, трансфер, базовые экскурсии".
Чартерные программы реализует федеральный туроператор TUI Россия при поддержке Ростуризма и региональных органов власти. Тарас Демура, генеральный директор компании, рассказал, что в 2022 году география проекта будет расширяться. "Есть решение о продолжении программ в Тюмень, Казань и Карелию на весну, летом собираемся летать в Бурятию на Байкал и на Сахалин".
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Догузова добавила, что чартеры – это предложения в двух направлениях: не только доступные туры из Москвы в Бурятию, на Сахалин или в Мурманскую область, но и для жителей этих регионов – в столицу РФ.

Бурятия

"Благодаря запуску зимних чартеров мы теперь имеем возможность продлить туристический сезон в нашей республике и показать ее как одно из перспективных мест для зимнего активного отдыха", – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Он напомнил, что стартует уже четвертая программа "Лед Байкала и солнце Бурятии".

Мурманск

"Туристы тянутся в российскую Арктику, начиная осознавать, что она гораздо ближе, чем кажется – два часа полета от Москвы, и ты за полярным кругом", – отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.
По его словам, интерес растет. "В прошлом году, по данным мониторинга, мы приняли около 450 тысяч гостей, а еще более 75 тысяч туристов провели новогодние праздники на нашем Севере".
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Сахалин

"Зима на Сахалине сравнительно мягкая, сильные морозы на юге острова бывают редко. Поэтому здесь сложились прекрасные условия для активного отдыха", – считает Антон Зайцев, заместитель председателя правительства Сахалинской области.
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По его мнению, главный объект притяжения для туристов – горнолыжный курорт на "Горный воздух", который считается одним из лучших на Дальнем Востоке. В непосредственной близости от Южно-Сахалинска проложены 19 трасс общей протяженностью 35 километров.
Зима, по словам Зайцева, в этом году выдалась особенно снежной, склоны в отличном состоянии. Несмотря на популярность курорта, у подъемников нет больших очередей.
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Также гости острова смогут порыбачить, отправиться в путешествие на снегоходах, посетить несколько аквапарков, театры, зоопарк или экоферму. Для ценителей – поездка на курильский остров Итуруп, купание в термальных источниках у подножия вулкана.
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