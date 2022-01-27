https://ria.ru/20220127/britantsy-1769822495.html

Британия в панике: "Путин собрался вторгнуться в Россию"

Британцы подняли на смех авторов "плана Путина по вторжению в Россию" - РИА Новости, 27.01.2022

Британия в панике: "Путин собрался вторгнуться в Россию"

Читатели британской газеты Daily Express высмеяли опечатку, допущенную журналистами в статье о президенте России Владимире Путине и бездоказательной "российской РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:33

2022-01-27T16:33

2022-01-27T16:55

в мире

украина

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express высмеяли опечатку, допущенную журналистами в статье о президенте России Владимире Путине и бездоказательной "российской агрессии".Материал Daily Express был посвящен выдуманному зарубежными СМИ российскому вторжению на Украину. Комментаторы и аналитики рассуждали о "возможности, причинах и последствиях эскалации конфликта". Журналисты сопроводили их высказывания фразой: "Однако Путин опровергает любые намерения вторжения в Россию". Читатели портала обратили внимание на эту опечатку."Путин отрицает планы вторжения в Россию. Это прямая цитата из текста. Daily Express, вы потеряли сюжетную нить", — отметил один из пользователей."Это технически сложно выполнить", — добавил другой.Читателей также смутил подтекст статьи, в которой Россию выставляли агрессором."Это не Путин вобьет клин между союзниками по НАТО, как пишет газета. Клин вобьют США, потому что они ущемляют интересы других членов альянса", — подчеркнули в комментариях."Евросоюзу пора дистанцироваться от этих двух поджигателей войны, Великобритании и США", — заключил пользователь сайта.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220127/propaganda-1769734836.html

https://ria.ru/20220127/ukraina-1769714234.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, евросоюз, нато, россия