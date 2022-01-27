https://ria.ru/20220127/britantsy-1769822495.html
Британия в панике: "Путин собрался вторгнуться в Россию"
Британцы подняли на смех авторов "плана Путина по вторжению в Россию" - РИА Новости, 27.01.2022
Британия в панике: "Путин собрался вторгнуться в Россию"
Читатели британской газеты Daily Express высмеяли опечатку, допущенную журналистами в статье о президенте России Владимире Путине и бездоказательной "российской РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:33
2022-01-27T16:33
2022-01-27T16:55
в мире
украина
сша
владимир путин
евросоюз
нато
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express высмеяли опечатку, допущенную журналистами в статье о президенте России Владимире Путине и бездоказательной "российской агрессии".Материал Daily Express был посвящен выдуманному зарубежными СМИ российскому вторжению на Украину. Комментаторы и аналитики рассуждали о "возможности, причинах и последствиях эскалации конфликта". Журналисты сопроводили их высказывания фразой: "Однако Путин опровергает любые намерения вторжения в Россию". Читатели портала обратили внимание на эту опечатку."Путин отрицает планы вторжения в Россию. Это прямая цитата из текста. Daily Express, вы потеряли сюжетную нить", — отметил один из пользователей."Это технически сложно выполнить", — добавил другой.Читателей также смутил подтекст статьи, в которой Россию выставляли агрессором."Это не Путин вобьет клин между союзниками по НАТО, как пишет газета. Клин вобьют США, потому что они ущемляют интересы других членов альянса", — подчеркнули в комментариях."Евросоюзу пора дистанцироваться от этих двух поджигателей войны, Великобритании и США", — заключил пользователь сайта.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
https://ria.ru/20220127/propaganda-1769734836.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, владимир путин, евросоюз, нато, россия
16:33 27.01.2022 (обновлено: 16:55 27.01.2022)
Британцы подняли на смех авторов "плана Путина по вторжению в Россию"
Читатели Daily Express высмеяли слова журналистов о вторжении Путина в Россию
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Express
высмеяли опечатку, допущенную журналистами в статье о президенте России Владимире Путине и бездоказательной "российской агрессии".
Материал Daily Express был посвящен выдуманному зарубежными СМИ российскому вторжению на Украину
. Комментаторы и аналитики рассуждали о "возможности, причинах и последствиях эскалации конфликта". Журналисты сопроводили их высказывания фразой: "Однако Путин опровергает любые намерения вторжения в Россию".
Читатели портала обратили внимание на эту опечатку.
"Путин отрицает планы вторжения в Россию
. Это прямая цитата из текста. Daily Express, вы потеряли сюжетную нить", — отметил один из пользователей.
"Это технически сложно выполнить", — добавил другой.
"При таком развитии событий ни одна из европейских стран не пострадает", — пошутил комментатор.
Читателей также смутил подтекст статьи, в которой Россию выставляли агрессором.
"Это не Путин вобьет клин между союзниками по НАТО
, как пишет газета. Клин
вобьют США
, потому что они ущемляют интересы других членов альянса", — подчеркнули в комментариях.
"Евросоюзу
пора дистанцироваться от этих двух поджигателей войны, Великобритании
и США", — заключил пользователь сайта.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва
передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.