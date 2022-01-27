https://ria.ru/20220127/borrel-1769791234.html

Ответ США на предложения России повлияет на безопасность ЕС, заявил Боррель

Ответ США на предложения России повлияет на безопасность ЕС, заявил Боррель - РИА Новости, 27.01.2022

Ответ США на предложения России повлияет на безопасность ЕС, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что письменные ответы НАТО и США на предложения России послужат укреплению безопасности в Европе и открывают путь к... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:20

2022-01-27T14:20

2022-01-27T14:32

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БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что письменные ответы НАТО и США на предложения России послужат укреплению безопасности в Европе и открывают путь к диалогу."Письменный ответ НАТО России подчеркивает серьезность и ответственность, с которой рассматривается нынешняя ситуация. Наряду с ответом США он представляет прочную основу для укрепления безопасности и стабильности в Европе. С нашей стороны путь к переговорам открыт", - написал Боррель в Twitter.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Боррель ранее сообщал, что при составлении этих ответов учитывалось мнение Евросоюза.

https://ria.ru/20220126/kosachev-1769702042.html

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в мире, сша, европа, нато, россия