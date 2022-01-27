Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/blokada-1769717524.html
В Крыму рассказали об иске к Украине из-за водной блокады
В Крыму рассказали об иске к Украине из-за водной блокады - РИА Новости, 27.01.2022
В Крыму рассказали об иске к Украине из-за водной блокады
Крым потребует взыскать ущерб, нанесенный водной блокадой, с трех юридических лиц Украины, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству госсовета... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T06:25
2022-01-27T06:48
в мире
украина
оон
севастополь
республика крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598604276_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_545f207ad444f54672a8a80e518941df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Крым потребует взыскать ущерб, нанесенный водной блокадой, с трех юридических лиц Украины, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым завершает подготовку первого иска к Украине по водной блокаде, планируется, что его подадут в конце февраля.По словам собеседника агентства, иски подадут от семи крымских министерств и государственных комитетов.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
https://ria.ru/20211118/blokada-1759566519.html
украина
севастополь
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598604276_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d37d73d8f5e9b284c7626c93c71c8b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, оон, севастополь, республика крым, россия
06:25 27.01.2022 (обновлено: 06:48 27.01.2022)
 
В Крыму рассказали об иске к Украине из-за водной блокады

Депутат Трофимов: Крым потребует взыскать ущерб из-за водной блокадой с трех юрлиц Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Северо-Крымский канал. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Крым потребует взыскать ущерб, нанесенный водной блокадой, с трех юридических лиц Украины, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым завершает подготовку первого иска к Украине по водной блокаде, планируется, что его подадут в конце февраля.

"Есть конкретные министерства, ведомства и предприятия, действия либо бездействие которых повлекли за собой материальный ущерб. Речь идет о трех юридических лицах, которые были ответственны за подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Иск будет предъявлен к государству Украина в лице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины и Управления Северо-Крымского канала", — отметил Трофимов.

По словам собеседника агентства, иски подадут от семи крымских министерств и государственных комитетов.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября 2021, 06:49
В Крыму намерены довести до конца дело о водной блокаде со стороны Украины
 
В миреУкраинаООНСевастопольРеспублика КрымРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44Матвиенко призвала сберечь правду о Второй мировой войне
08:38СМИ: ответы США на предложения России открывают дверь для возрождения ДРСМД
08:36Медведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных баз
08:33В МИД КНР призвали США серьезно отнестись к опасениям России
08:28Медведев рассказал об отношениях с Китаем
08:23Медведев рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасности
08:19В Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его зама
08:17Медведев назвал существование НАТО парадоксом
08:13Москвичам рассказали о погоде в четверг
08:09В пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, заявил Медведев
08:05В Китае напомнили США способ решения конфликта на Украине
08:01Володин заявил, что Запад пытается переписать историю
08:00В свои ворота: поляки остались без дешевого газа
07:51Заммэра Иркутского района задержали за получение взятки
07:49Володин высказался о блокаде Ленинграда и потерях США во Второй мировой
07:33На Украине призвали Россию вступить в НАТО
07:31Среди задержанных в Казахстане участников беспорядков есть радикалы
07:12"Будь осторожней": украинский политик обратился к Зеленскому с требованием
06:50В Новосибирской области переводят школьников на удаленку
06:46Сенат Казахстана предложил отменить согласование политики с Назарбаевым
Лента новостейМолния
Матвиенко призвала сберечь правду о Второй мировой войнеСМИ: ответы США на предложения России открывают дверь для возрождения ДРСМДМедведев рассказал, почему на Кубе и в Венесуэле нет российских военных базВ МИД КНР призвали США серьезно отнестись к опасениям РоссииМедведев рассказал об отношениях с КитаемМедведев рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасностиВ Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его замаМедведев назвал существование НАТО парадоксомМосквичам рассказали о погоде в четвергВ пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, заявил МедведевВ Китае напомнили США способ решения конфликта на УкраинеВолодин заявил, что Запад пытается переписать историюВ свои ворота: поляки остались без дешевого газаЗаммэра Иркутского района задержали за получение взяткиВолодин высказался о блокаде Ленинграда и потерях США во Второй мировойНа Украине призвали Россию вступить в НАТОСреди задержанных в Казахстане участников беспорядков есть радикалы"Будь осторожней": украинский политик обратился к Зеленскому с требованиемВ Новосибирской области переводят школьников на удаленкуСенат Казахстана предложил отменить согласование политики с Назарбаевым