https://ria.ru/20220127/blokada-1769717524.html

В Крыму рассказали об иске к Украине из-за водной блокады

В Крыму рассказали об иске к Украине из-за водной блокады - РИА Новости, 27.01.2022

В Крыму рассказали об иске к Украине из-за водной блокады

Крым потребует взыскать ущерб, нанесенный водной блокадой, с трех юридических лиц Украины, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству госсовета... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T06:25

2022-01-27T06:25

2022-01-27T06:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Крым потребует взыскать ущерб, нанесенный водной блокадой, с трех юридических лиц Украины, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым завершает подготовку первого иска к Украине по водной блокаде, планируется, что его подадут в конце февраля.По словам собеседника агентства, иски подадут от семи крымских министерств и государственных комитетов.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.

https://ria.ru/20211118/blokada-1759566519.html

украина

севастополь

республика крым

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в мире, украина, оон, севастополь, республика крым, россия