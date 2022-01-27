06:25 27.01.2022 (обновлено: 06:48 27.01.2022)
В Крыму рассказали об иске к Украине из-за водной блокады
Депутат Трофимов: Крым потребует взыскать ущерб из-за водной блокадой с трех юрлиц Украины
Северо-Крымский канал. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Крым потребует взыскать ущерб, нанесенный водной блокадой, с трех юридических лиц Украины, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
"Есть конкретные министерства, ведомства и предприятия, действия либо бездействие которых повлекли за собой материальный ущерб. Речь идет о трех юридических лицах, которые были ответственны за подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Иск будет предъявлен к государству Украина в лице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины и Управления Северо-Крымского канала", — отметил Трофимов.
По словам собеседника агентства, иски подадут от семи крымских министерств и государственных комитетов.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику полностью прекратилась в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
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