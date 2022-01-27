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Территорию возле метро "Некрасовка" в Москве благоустроят в 2022 году
Территорию возле метро "Некрасовка" в Москве благоустроят в 2022 году - РИА Новости, 27.01.2022
Территорию возле метро "Некрасовка" в Москве благоустроят в 2022 году
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году благоустроят территорию возле станции "Некрасовка" одноименной линии столичного метрополитена, сообщил... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:43
2022-01-27T10:43
2022-01-27T10:43
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петр бирюков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году благоустроят территорию возле станции "Некрасовка" одноименной линии столичного метрополитена, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Ранее около станции "Некрасовка" было выполнено благоустройство прилегающей территории, но район развивается, сейчас там строятся ТРЦ "ТПУ Некрасовка", сквер и три подземных пешеходных перехода. В связи с этим появилась необходимость привести в порядок участок улицы Покровской, где они расположены, от Проектируемого проезда №598 до Рождественской улицы", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в рамках работ воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, обновят тротуары и заменят покрытие проезжей части, обустроят удобные пешеходные маршруты с лавочками и информационными стелами, установят более 50 фонарей с энергосберегающими лампами."Главная задача проекта - сделать территорию комфортной и функциональной для местных жителей. Поэтому запланировано создание новой прогулочной зоны, для автомобилистов отремонтируют плоскостную парковку площадью почти 2 тысячи квадратных метров, для владельцев собак приведут в порядок площадку для выгула и установят там новое оборудование", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства запланированы мероприятия по озеленению сквера на Покровской улице, дополнительно на территории возле метро высадят 25 деревьев и 230 кустарников, обустроят газон общей площадью 6,7 тысячи квадратных метров.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году благоустроят территорию возле станции "Некрасовка" одноименной линии столичного метрополитена, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Ранее около станции "Некрасовка" было выполнено благоустройство прилегающей территории, но район развивается, сейчас там строятся ТРЦ "ТПУ Некрасовка", сквер и три подземных пешеходных перехода. В связи с этим появилась необходимость привести в порядок участок улицы Покровской, где они расположены, от Проектируемого проезда №598 до Рождественской улицы", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в рамках работ воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, обновят тротуары и заменят покрытие проезжей части, обустроят удобные пешеходные маршруты с лавочками и информационными стелами, установят более 50 фонарей с энергосберегающими лампами.
"Главная задача проекта - сделать территорию комфортной и функциональной для местных жителей. Поэтому запланировано создание новой прогулочной зоны, для автомобилистов отремонтируют плоскостную парковку площадью почти 2 тысячи квадратных метров, для владельцев собак приведут в порядок площадку для выгула и установят там новое оборудование", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства запланированы мероприятия по озеленению сквера на Покровской улице, дополнительно на территории возле метро высадят 25 деревьев и 230 кустарников, обустроят газон общей площадью 6,7 тысячи квадратных метров.