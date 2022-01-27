Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220127/birzha-1769822088.html
Российский рынок акций поднялся выше 3500 пунктов
Российский рынок акций поднялся выше 3500 пунктов - РИА Новости, 27.01.2022
Российский рынок акций поднялся выше 3500 пунктов
Российский рынок акций подскочил выше психологического уровня в 3,5 тысячи пунктов по индексу Мосбиржи, следует из динамики торгов. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:32
2022-01-27T20:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
украина
московская биржа
ртс
биржа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568374238_0:124:3042:1835_1920x0_80_0_0_baac2ce3dd63cebbeeb3cf79b2d5eafb.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский рынок акций подскочил выше психологического уровня в 3,5 тысячи пунктов по индексу Мосбиржи, следует из динамики торгов.К 16:18 мск рублевый индекс Мосбиржи рос на 4,35 процента — до 3503,61 пункта, долларовый РТС — на 6,97 процента, до 1416,77 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1,48 рубля — до 77,94 рубля, курс евро на 2,42 рубля — до 86,98 рубля.Тренд усилился после заявления МИД, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.Кремль и МИД не раз указывали, что цель вбросов об угрозе нападения на Украину — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
https://ria.ru/20220127/nato-1769764987.html
https://ria.ru/20220127/rubl-1769710192.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568374238_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_0641fb11d45b5aaab0b0634951cccaa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, московская биржа, ртс, биржа, россия
16:32 27.01.2022 (обновлено: 20:12 27.01.2022)
 
Российский рынок акций поднялся выше 3500 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов впервые с 21 января

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Московская биржа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский рынок акций подскочил выше психологического уровня в 3,5 тысячи пунктов по индексу Мосбиржи, следует из динамики торгов.
К 16:18 мск рублевый индекс Мосбиржи рос на 4,35 процента — до 3503,61 пункта, долларовый РТС — на 6,97 процента, до 1416,77 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1,48 рубля — до 77,94 рубля, курс евро на 2,42 рубля — до 86,98 рубля.
Тренд усилился после заявления МИД, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.
Сергей Лавров: США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО  - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 12:39
США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО, заявил Лавров
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
Кремль и МИД не раз указывали, что цель вбросов об угрозе нападения на Украину — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 03:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик спрогнозировал, что будет с рублем в феврале
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаУкраинаМосковская биржаРТСБиржаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
23:05В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
22:58Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
22:54Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
22:51В Каире освободили российского фотографа Котова
22:46На Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России
22:45Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине
22:38США заявили, что готовы к продолжению переговоров с Россией
22:37Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии
Лента новостейМолния
Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионеВ Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по УкраинеГосдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на КубеПогранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотниковВ Каире освободили российского фотографа КотоваНа Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания РоссииБелый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие УкраинеСША заявили, что готовы к продолжению переговоров с РоссиейТело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии