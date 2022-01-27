https://ria.ru/20220127/birzha-1769822088.html
Российский рынок акций поднялся выше 3500 пунктов
Российский рынок акций поднялся выше 3500 пунктов - РИА Новости, 27.01.2022
Российский рынок акций поднялся выше 3500 пунктов
Российский рынок акций подскочил выше психологического уровня в 3,5 тысячи пунктов по индексу Мосбиржи, следует из динамики торгов. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:32
2022-01-27T16:32
2022-01-27T20:12
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский рынок акций подскочил выше психологического уровня в 3,5 тысячи пунктов по индексу Мосбиржи, следует из динамики торгов.К 16:18 мск рублевый индекс Мосбиржи рос на 4,35 процента — до 3503,61 пункта, долларовый РТС — на 6,97 процента, до 1416,77 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1,48 рубля — до 77,94 рубля, курс евро на 2,42 рубля — до 86,98 рубля.Тренд усилился после заявления МИД, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.Кремль и МИД не раз указывали, что цель вбросов об угрозе нападения на Украину — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
https://ria.ru/20220127/nato-1769764987.html
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экономика, украина, московская биржа, ртс, биржа, россия
16:32 27.01.2022 (обновлено: 20:12 27.01.2022)
Российский рынок акций поднялся выше 3500 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов впервые с 21 января