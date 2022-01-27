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Голосовая биометрия группы ЦРТ показала высокие результаты на конкурсе NIST

Голосовая биометрия группы ЦРТ показала высокие результаты на конкурсе NIST - РИА Новости, 27.01.2022

Голосовая биометрия группы ЦРТ показала высокие результаты на конкурсе NIST

Технология голосовой биометрии, разработанная группой компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера), показала выдающиеся результаты по итогам международного конкурса РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:00

2022-01-27T10:00

2022-01-27T10:14

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Технология голосовой биометрии, разработанная группой компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера), показала выдающиеся результаты по итогам международного конкурса алгоритмов распознавания человека по голосу, которое провел Национальный институт стандартов и технологий США (NIST), сообщает пресс-служба группы ЦРТ. Всего в тестировании NIST SRE21 (Speaker Recognition Evaluation) приняли участие 15 команд из ведущих университетов мира и коммерческих компаний. Среди участников – исследователи из США, Канады, Китая, Индии, Испании, Чехии, Польши, Словакии. Конкурс носит научный характер и рэнкинг участников не публикуется.В ходе конкурса решались задачи распознавания говорящего по аудио из разных источников (телефонных звонков, звука из видео) и распознавание по аудио и видео также из разных источников. В последнем случае использовалась комбинация алгоритмов распознавания человека по голосу и по лицу.По словам Дырмовского, качественное распознавание человека по голосу позволяет совершенствовать бизнес и государственные сервисы, упрощать жизнь людей.Команда ЦРТ также принимает участие в конкурсе NIST CTS Speaker Recognition Challenge, задача которого - распознать говорящего по записям в телефонном канале, при этом человек может говорить на разных языках и с разных моделей смартфонов. В этом конкурсе принимают участие 33 команды из ведущих университетов и коммерческих компаний. Конкурс распределен во времени, периодически подводятся промежуточные результаты, и в этом соревновании ЦРТ также демонстрирует высокие результаты, добавили в компании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, технологии, сбер, центр речевых технологий (црт)