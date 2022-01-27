10:00 27.01.2022 (обновлено: 10:14 27.01.2022)
Голосовая биометрия группы ЦРТ показала высокие результаты на конкурсе NIST
Голосовая биометрия
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Технология голосовой биометрии, разработанная группой компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера), показала выдающиеся результаты по итогам международного конкурса алгоритмов распознавания человека по голосу, которое провел Национальный институт стандартов и технологий США (NIST), сообщает пресс-служба группы ЦРТ.
Всего в тестировании NIST SRE21 (Speaker Recognition Evaluation) приняли участие 15 команд из ведущих университетов мира и коммерческих компаний. Среди участников – исследователи из США, Канады, Китая, Индии, Испании, Чехии, Польши, Словакии. Конкурс носит научный характер и рэнкинг участников не публикуется.
"NIST SRE 21 — пятый конкурс 2021 года, где технологии ЦРТ получают высокий балл от компетентного международного жюри. Признание ЦРТ в международных конкурсах — не только личная победа, но знаковое событие для всей индустрии", - приводятся в сообщении слова генерального директора группы компаний ЦРТ Дмитрия Дырмовского.
В ходе конкурса решались задачи распознавания говорящего по аудио из разных источников (телефонных звонков, звука из видео) и распознавание по аудио и видео также из разных источников. В последнем случае использовалась комбинация алгоритмов распознавания человека по голосу и по лицу.
"Научная команда ЦРТ для решения задачи распознавания человека одна из первых успешно применила комбинацию архитектур нейронных сетей типа transformer, которая популярна в задачах компьютерного зрения, понимания естественного языка, и wav2vec, которая применяется в задачах распознавания речи. Такой подход позволил достичь низкого уровня ошибки верификации человека по голосу", - отметили в компании.
По словам Дырмовского, качественное распознавание человека по голосу позволяет совершенствовать бизнес и государственные сервисы, упрощать жизнь людей.
"Высококлассные речевые технологии помогают создавать лучших диалоговых ассистентов — оптимизируют работу контактных центров, офисов продаж и обслуживания. Речевая аналитика помогает делать выводы об удовлетворенности клиента и качестве диалога, а значит — непрерывно совершенствовать пользовательский опыт. И шире — идентификация людей по голосу востребована в биометрических системах национального масштаба", - пояснил он.
Команда ЦРТ также принимает участие в конкурсе NIST CTS Speaker Recognition Challenge, задача которого - распознать говорящего по записям в телефонном канале, при этом человек может говорить на разных языках и с разных моделей смартфонов. В этом конкурсе принимают участие 33 команды из ведущих университетов и коммерческих компаний. Конкурс распределен во времени, периодически подводятся промежуточные результаты, и в этом соревновании ЦРТ также демонстрирует высокие результаты, добавили в компании.