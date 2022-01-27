https://ria.ru/20220127/bioetika-1769735014.html

Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика?

Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика? - РИА Новости, 27.01.2022

Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика?

Что такое биоэтика и почему она сейчас востребована? Какие принципы биоэтики делают научные опыты более гуманными? Можно ли однозначно ответить на вопрос, считать ли эвтаназию злом? Как эксперименты с участием животных и людей сделать максимально этичными? И как коронавирусная пандемия и вакцинация стали острой биоэтической проблемой?

2022-01-27T12:00

2022-01-27T12:00

2022-01-27T12:00

яснопонятно

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Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика? Что такое биоэтика и почему она сейчас востребована? Какие принципы биоэтики делают научные опыты более гуманными? Можно ли однозначно ответить на вопрос, считать ли эвтаназию злом? Как эксперименты с участием животных и людей сделать максимально этичными? И как коронавирусная пандемия и вакцинация стали острой биоэтической проблемой? audio/mpeg

Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика? Что такое биоэтика и почему она сейчас востребована? Какие принципы биоэтики делают научные опыты более гуманными? Можно ли однозначно ответить на вопрос, считать ли эвтаназию злом? Как эксперименты с участием животных и людей сделать максимально этичными? И как коронавирусная пандемия и вакцинация стали острой биоэтической проблемой? audio/mpeg

О нравственных дилеммах рождения и смерти, принципах биоэтики и ее функциях рассказала Елена Брызгалина — заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, медицина, наука, эксперимент, биология, подкаст, аудио