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Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика?
Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика? - РИА Новости, 27.01.2022
Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика?
Что такое биоэтика и почему она сейчас востребована? Какие принципы биоэтики делают научные опыты более гуманными? Можно ли однозначно ответить на вопрос, считать ли эвтаназию злом? Как эксперименты с участием животных и людей сделать максимально этичными? И как коронавирусная пандемия и вакцинация стали острой биоэтической проблемой?
2022-01-27T12:00
2022-01-27T12:00
2022-01-27T12:00
яснопонятно
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биология
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Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика?
Что такое биоэтика и почему она сейчас востребована? Какие принципы биоэтики делают научные опыты более гуманными? Можно ли однозначно ответить на вопрос, считать ли эвтаназию злом? Как эксперименты с участием животных и людей сделать максимально этичными? И как коронавирусная пандемия и вакцинация стали острой биоэтической проблемой?
audio/mpeg
Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика?
Что такое биоэтика и почему она сейчас востребована? Какие принципы биоэтики делают научные опыты более гуманными? Можно ли однозначно ответить на вопрос, считать ли эвтаназию злом? Как эксперименты с участием животных и людей сделать максимально этичными? И как коронавирусная пандемия и вакцинация стали острой биоэтической проблемой?
audio/mpeg
О нравственных дилеммах рождения и смерти, принципах биоэтики и ее функциях рассказала Елена Брызгалина — заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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технологии, медицина, наука, эксперимент, биология, подкаст, аудио
Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика?
Что такое биоэтика и почему она сейчас востребована? Какие принципы биоэтики делают научные опыты более гуманными? Можно ли однозначно ответить на вопрос, считать ли эвтаназию злом? Как эксперименты с участием животных и людей сделать максимально этичными? И как коронавирусная пандемия и вакцинация стали острой биоэтической проблемой?