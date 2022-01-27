Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20220127/bioetika-1769735014.html
Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика?
Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика? - РИА Новости, 27.01.2022
Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика?
Что такое биоэтика и почему она сейчас востребована? Какие принципы биоэтики делают научные опыты более гуманными? Можно ли однозначно ответить на вопрос, считать ли эвтаназию злом? Как эксперименты с участием животных и людей сделать максимально этичными? И как коронавирусная пандемия и вакцинация стали острой биоэтической проблемой?
2022-01-27T12:00
2022-01-27T12:00
яснопонятно
технологии
медицина
наука
эксперимент
биология
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769743679_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_948a4ef0351c416fab0c1e1a22dfe743.jpg
Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика?
Что такое биоэтика и почему она сейчас востребована? Какие принципы биоэтики делают научные опыты более гуманными? Можно ли однозначно ответить на вопрос, считать ли эвтаназию злом? Как эксперименты с участием животных и людей сделать максимально этичными? И как коронавирусная пандемия и вакцинация стали острой биоэтической проблемой?
audio/mpeg
Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика?
Что такое биоэтика и почему она сейчас востребована? Какие принципы биоэтики делают научные опыты более гуманными? Можно ли однозначно ответить на вопрос, считать ли эвтаназию злом? Как эксперименты с участием животных и людей сделать максимально этичными? И как коронавирусная пандемия и вакцинация стали острой биоэтической проблемой?
audio/mpeg
О нравственных дилеммах рождения и смерти, принципах биоэтики и ее функциях рассказала Елена Брызгалина — заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769743679_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_00e7ab46a32c5a9a3ad7d8d360025b52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, медицина, наука, эксперимент, биология, подкаст, аудио
12:00 27.01.2022
 

Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика?

ЯсноПонятно
Бессмертие/биохакинг/эвтаназия/клонирование. Какие споры решает биоэтика?
12:00
Читать ria.ru в
Что такое биоэтика и почему она сейчас востребована? Какие принципы биоэтики делают научные опыты более гуманными? Можно ли однозначно ответить на вопрос, считать ли эвтаназию злом? Как эксперименты с участием животных и людей сделать максимально этичными? И как коронавирусная пандемия и вакцинация стали острой биоэтической проблемой?
О нравственных дилеммах рождения и смерти, принципах биоэтики и ее функциях рассказала Елена Брызгалина — заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
ЯсноПонятноТехнологииМедицинаНаукаЭкспериментбиологияПодкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
23:05В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
22:58Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
22:54Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
22:51В Каире освободили российского фотографа Котова
22:46На Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России
22:45Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине
22:38США заявили, что готовы к продолжению переговоров с Россией
22:37Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии
Лента новостейМолния
Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионеВ Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по УкраинеГосдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на КубеПогранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотниковВ Каире освободили российского фотографа КотоваНа Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания РоссииБелый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие УкраинеСША заявили, что готовы к продолжению переговоров с РоссиейТело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии