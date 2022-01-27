https://ria.ru/20220127/bezopasnost-1769863693.html

МИД напомнил Западу о "красных линиях" Москвы по вопросам безопасности

МИД напомнил Западу о "красных линиях" Москвы по вопросам безопасности - РИА Новости, 27.01.2022

МИД напомнил Западу о "красных линиях" Москвы по вопросам безопасности

Россия настроена на продолжение диалога со странами Запада, но будет твердо отстаивать свою позицию и национальные интересы, заявил замглавы МИД Сергей... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T19:59

2022-01-27T19:59

2022-01-27T20:16

украина

ситуация в днр и лнр

россия

в мире

европа

сергей вершинин

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия настроена на продолжение диалога со странами Запада, но будет твердо отстаивать свою позицию и национальные интересы, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин."Мы на всех уровнях, начиная с главного уровня — президента России, — очень четко сказали о своей позиции по всем вопросам. Более того, особенность нашей политики заключается в, прежде всего, ее транспарентности", — подчеркнул он в беседе с журналистами.Дипломат напомнил, что Москва всегда абсолютно откровенно показывает свои "красные линии", а также свое намерение продолжать диалог. В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главной вопрос о нерасширении альянса.

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

украина

россия

европа

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украина, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, европа, сергей вершинин