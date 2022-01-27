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Эксперт: после ответа США на идеи по безопасности нужны конкретные действия
Эксперт: после ответа США на идеи по безопасности нужны конкретные действия - РИА Новости, 27.01.2022
Эксперт: после ответа США на идеи по безопасности нужны конкретные действия
России следует выработать конкретные, в том числе и силовые методы воздействия на НАТО, поскольку своими ответами Альянс и США фактически отвергли предложения... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:35
2022-01-27T14:35
безопасность
сша
россия
владимир винокуров
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. России следует выработать конкретные, в том числе и силовые методы воздействия на НАТО, поскольку своими ответами Альянс и США фактически отвергли предложения Москвы по гарантиям безопасности, считает вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.США и НАТО накануне передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Исходя из заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена, американский документ отражает озабоченности Штатов действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения.По его словам, в ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасности. При этом еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО."После ответов Запада перед нами встает извечный российский вопрос: "Что делать?". Вряд ли можно было подтолкнуть НАТО к отказу от базовых принципов Альянса, однако нас не могут устроить отрицательные ответы на основные просьбы, изложенные в наших документах. Важен сам запуск Москвой этого нарратива в такой форме, которую Запад явно не ожидал", - сказал Винокуров РИА Новости.По его оценке, Россия таким образом "ясно дала понять, что к бесконечному затягиванию переговоров мы не готовы".В этом свете эксперт выразил недоумение по поводу приглашения в Москву министров иностранных дел и обороны Великобритании, отметив, что этот визит станет очередной попыткой "увести Москву в сторону".Винокуров напомнил о заявлении замминистра иностранных дел Александра Грушко о создании российских "контругроз" безопасности стран Альянса в случае недоговороспособности Запада.По мнению, эксперта после получения письменных ответов НАТО и США Москве стоит перейти к выработке "конкретных мер воздействия".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на эти предложения.
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безопасность, сша, россия, владимир винокуров
14:35 27.01.2022
 
Эксперт: после ответа США на идеи по безопасности нужны конкретные действия

Военный дипломат Винокуров призвал к конкретным действиям после ответа США по безопасности

© Фото : из личного архива Владимира ВинокуроваВице-президент Российской лиги военных дипломатов Владимир Винокуров
Вице-президент Российской лиги военных дипломатов Владимир Винокуров - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : из личного архива Владимира Винокурова
Вице-президент Российской лиги военных дипломатов Владимир Винокуров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. России следует выработать конкретные, в том числе и силовые методы воздействия на НАТО, поскольку своими ответами Альянс и США фактически отвергли предложения Москвы по гарантиям безопасности, считает вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.
США и НАТО накануне передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Исходя из заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена, американский документ отражает озабоченности Штатов действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
По его словам, в ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасности. При этом еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
"После ответов Запада перед нами встает извечный российский вопрос: "Что делать?". Вряд ли можно было подтолкнуть НАТО к отказу от базовых принципов Альянса, однако нас не могут устроить отрицательные ответы на основные просьбы, изложенные в наших документах. Важен сам запуск Москвой этого нарратива в такой форме, которую Запад явно не ожидал", - сказал Винокуров РИА Новости.
По его оценке, Россия таким образом "ясно дала понять, что к бесконечному затягиванию переговоров мы не готовы".
В этом свете эксперт выразил недоумение по поводу приглашения в Москву министров иностранных дел и обороны Великобритании, отметив, что этот визит станет очередной попыткой "увести Москву в сторону".
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
Винокуров напомнил о заявлении замминистра иностранных дел Александра Грушко о создании российских "контругроз" безопасности стран Альянса в случае недоговороспособности Запада.
По мнению, эксперта после получения письменных ответов НАТО и США Москве стоит перейти к выработке "конкретных мер воздействия".
"Я сторонник жёсткого и твёрдого ответа. Нужно прорабатывать некую возможность применения "дипломатии силы", не вовлекаясь в неконструктивные переговоры с НАТО. Отдельное исключение можно было бы сделать для США в вопросе о возобновлении ДРСМД, но и тут у меня нет большого оптимизма", - подчеркнул собеседник агентства.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на эти предложения.
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БезопасностьСШАРоссияВладимир Винокуров
 
 
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