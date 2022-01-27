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Эксперт: после ответа США на идеи по безопасности нужны конкретные действия

Эксперт: после ответа США на идеи по безопасности нужны конкретные действия - РИА Новости, 27.01.2022

Эксперт: после ответа США на идеи по безопасности нужны конкретные действия

России следует выработать конкретные, в том числе и силовые методы воздействия на НАТО, поскольку своими ответами Альянс и США фактически отвергли предложения... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:35

2022-01-27T14:35

2022-01-27T14:35

безопасность

сша

россия

владимир винокуров

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. России следует выработать конкретные, в том числе и силовые методы воздействия на НАТО, поскольку своими ответами Альянс и США фактически отвергли предложения Москвы по гарантиям безопасности, считает вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.США и НАТО накануне передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Исходя из заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена, американский документ отражает озабоченности Штатов действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения.По его словам, в ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасности. При этом еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО."После ответов Запада перед нами встает извечный российский вопрос: "Что делать?". Вряд ли можно было подтолкнуть НАТО к отказу от базовых принципов Альянса, однако нас не могут устроить отрицательные ответы на основные просьбы, изложенные в наших документах. Важен сам запуск Москвой этого нарратива в такой форме, которую Запад явно не ожидал", - сказал Винокуров РИА Новости.По его оценке, Россия таким образом "ясно дала понять, что к бесконечному затягиванию переговоров мы не готовы".В этом свете эксперт выразил недоумение по поводу приглашения в Москву министров иностранных дел и обороны Великобритании, отметив, что этот визит станет очередной попыткой "увести Москву в сторону".Винокуров напомнил о заявлении замминистра иностранных дел Александра Грушко о создании российских "контругроз" безопасности стран Альянса в случае недоговороспособности Запада.По мнению, эксперта после получения письменных ответов НАТО и США Москве стоит перейти к выработке "конкретных мер воздействия".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на эти предложения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сша, россия, владимир винокуров