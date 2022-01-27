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Лавров: США замалчивают необходимость принципа неделимости безопасности
Лавров: США замалчивают необходимость принципа неделимости безопасности - РИА Новости, 27.01.2022
Лавров: США замалчивают необходимость принципа неделимости безопасности
В ответе США на российские предложения о гарантиях безопасности нет позитивной реакции на главный вопрос, говорится в комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:45
2022-01-27T14:54
в мире
сша
сергей лавров
россия
нато
энтони блинкен
восточная европа
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В ответе США на российские предложения о гарантиях безопасности нет позитивной реакции на главный вопрос, говорится в комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова."Показательно, что сейчас, когда на наши предложения договориться о юридически обязывающих гарантиях в Евроатлантике реагируют западные коллеги, они всегда призывают выполнять согласованные принципы, касающиеся архитектуры безопасности в Евроатлантике. Тут же говорят: это означает, что НАТО имеет право расширяться, никто не в праве запретить натовцам рассматривать обращения любой другой страны", - говорится в комментарии Лаврова на сайте МИД РФ."Принцип, согласно которому нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других, сознательно замалчивается. Ни Стамбульская, ни Астанинская декларации нашими западными партнерами в дискуссиях о евробезопасности, которые сейчас проходят, не упоминаются. Старательно обходятся стороной. Мы такое положение принять не можем", - подчеркнул министр.Россия в ближайшее время запросит США и НАТО относительно того, почему они избирательно понимают положения о неделимой безопасности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Как отметил Лавров, во время переговоров в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном он спрашивал американского коллегу, как они могут объяснить свою позицию, согласно которой рассматривают обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, исключительно как "меню", из которого выбирают только то, что "вкусно" для них. Глава МИД РФ добавил, что Блинкен ничего не ответил на этот вопрос, пожал плечами."И всё. Я предупредил его, как и наших других коллег, что в самое ближайшее время мы направим им официальный запрос с требованием объяснить, почему они выдергивают из своих собственных обязательств только один пункт, а условия соблюдения этого любимого для них пункта они пытаются игнорировать. Это будет официальный запрос всем странам, чьи лидеры подписывали Стамбульскую и Астанинскую декларации. Надеюсь, в этом случае не потребуется значительного времени, чтобы объяснить, почему Запад занимает именно такую позицию", - говорится в комментарии Лаврова на сайте МИД РФ.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
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в мире, сша, сергей лавров, россия, нато, энтони блинкен, восточная европа
12:45 27.01.2022 (обновлено: 14:54 27.01.2022)
 
Лавров: США замалчивают необходимость принципа неделимости безопасности

Лавров: США сознательно замалчивают необходимость принципа неделимости безопасности

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В ответе США на российские предложения о гарантиях безопасности нет позитивной реакции на главный вопрос, говорится в комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"Показательно, что сейчас, когда на наши предложения договориться о юридически обязывающих гарантиях в Евроатлантике реагируют западные коллеги, они всегда призывают выполнять согласованные принципы, касающиеся архитектуры безопасности в Евроатлантике. Тут же говорят: это означает, что НАТО имеет право расширяться, никто не в праве запретить натовцам рассматривать обращения любой другой страны", - говорится в комментарии Лаврова на сайте МИД РФ.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
"Принцип, согласно которому нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других, сознательно замалчивается. Ни Стамбульская, ни Астанинская декларации нашими западными партнерами в дискуссиях о евробезопасности, которые сейчас проходят, не упоминаются. Старательно обходятся стороной. Мы такое положение принять не можем", - подчеркнул министр.
Россия в ближайшее время запросит США и НАТО относительно того, почему они избирательно понимают положения о неделимой безопасности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил Лавров, во время переговоров в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном он спрашивал американского коллегу, как они могут объяснить свою позицию, согласно которой рассматривают обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, исключительно как "меню", из которого выбирают только то, что "вкусно" для них. Глава МИД РФ добавил, что Блинкен ничего не ответил на этот вопрос, пожал плечами.
"И всё. Я предупредил его, как и наших других коллег, что в самое ближайшее время мы направим им официальный запрос с требованием объяснить, почему они выдергивают из своих собственных обязательств только один пункт, а условия соблюдения этого любимого для них пункта они пытаются игнорировать. Это будет официальный запрос всем странам, чьи лидеры подписывали Стамбульскую и Астанинскую декларации. Надеюсь, в этом случае не потребуется значительного времени, чтобы объяснить, почему Запад занимает именно такую позицию", - говорится в комментарии Лаврова на сайте МИД РФ.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Сколько США тратят на сдерживание России
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В миреСШАСергей ЛавровРоссияНАТОЭнтони БлинкенВосточная Европа
 
 
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