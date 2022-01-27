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Россия изучает ответ США на свои предложения по безопасности, заявил Лавров

Россия изучает ответ США на свои предложения по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 27.01.2022

Россия изучает ответ США на свои предложения по безопасности, заявил Лавров

Россия изучает ответ США на свои предложения о безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:38

2022-01-27T12:38

2022-01-27T12:57

в мире

сша

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Россия изучает ответ США на свои предложения о безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас изучаем ответ, который получили от американцев и который, как сам (госсекретарь США Энтони - ред.) Блинкен заявил, согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США", - заявил Лавров журналистам.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

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в мире, сша, россия, сергей лавров