https://ria.ru/20220127/bezopasnost-1769750788.html

Эксперт оценил возможность договоренностей между Россией и НАТО

Эксперт оценил возможность договоренностей между Россией и НАТО - РИА Новости, 27.01.2022

Эксперт оценил возможность договоренностей между Россией и НАТО

Неготовность НАТО отказаться от расширения на восток была ожидаемой, однако острая "постановка вопроса" Москвой заставила Запад начать серьезные обсуждения... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:40

2022-01-27T11:40

2022-01-27T11:40

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сша

москва

нато

евгений бужинский

энтони блинкен

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Неготовность НАТО отказаться от расширения на восток была ожидаемой, однако острая "постановка вопроса" Москвой заставила Запад начать серьезные обсуждения других важных проблем, в том числе контроля над вооружениями.Такое мнение в четверг выразил РИА Новости бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.США и НАТО накануне передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Исходя из заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена, американский документ отражает озабоченности Штатов действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения.По его словам, в ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасности. При этом еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО."Неготовность НАТО отказаться от политики "открытых дверей" была ожидаема. Мне кажется, и наше руководство, когда составляло предложения по гарантиям безопасности, не верило, что Альянс пойдет на такие уступки", - сказал Бужинский.С его точки зрения, российский список требований был "не очень реалистичным", однако "именно такая постановка вопроса позволила добиться главного – начать конструктивный процесс обсуждения других важных проблем, которые с 1997 года с нами никто вообще не хотел обсуждать".К таким важным вопросам эксперт отнес гипотетическое возвращение России и США к Договору о ракетах средней меньшей дальности (ДРСМД), а также повышение транспарентности и доверия между РФ и НАТО."Я думаю, что переговоры сегодня нужны, последние 20 лет все наши предложения отметались с порога, даже слушать не хотели, а сейчас засуетились – готовы обсуждать и ракеты, и учения, в общем, все, кроме "открытых дверей" и "отката" НАТО к границам 1997 года. Так что в этих ответах есть и позитивные для нас моменты", - резюмировал Бужинский.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на эти предложения.

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в мире, сша, москва, нато, евгений бужинский, энтони блинкен, россия