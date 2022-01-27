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Эксперт оценил возможность договоренностей между Россией и НАТО
Эксперт оценил возможность договоренностей между Россией и НАТО - РИА Новости, 27.01.2022
Эксперт оценил возможность договоренностей между Россией и НАТО
Неготовность НАТО отказаться от расширения на восток была ожидаемой, однако острая "постановка вопроса" Москвой заставила Запад начать серьезные обсуждения... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:40
2022-01-27T11:40
в мире
сша
москва
нато
евгений бужинский
энтони блинкен
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Неготовность НАТО отказаться от расширения на восток была ожидаемой, однако острая "постановка вопроса" Москвой заставила Запад начать серьезные обсуждения других важных проблем, в том числе контроля над вооружениями.Такое мнение в четверг выразил РИА Новости бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.США и НАТО накануне передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Исходя из заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена, американский документ отражает озабоченности Штатов действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения.По его словам, в ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасности. При этом еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО."Неготовность НАТО отказаться от политики "открытых дверей" была ожидаема. Мне кажется, и наше руководство, когда составляло предложения по гарантиям безопасности, не верило, что Альянс пойдет на такие уступки", - сказал Бужинский.С его точки зрения, российский список требований был "не очень реалистичным", однако "именно такая постановка вопроса позволила добиться главного – начать конструктивный процесс обсуждения других важных проблем, которые с 1997 года с нами никто вообще не хотел обсуждать".К таким важным вопросам эксперт отнес гипотетическое возвращение России и США к Договору о ракетах средней меньшей дальности (ДРСМД), а также повышение транспарентности и доверия между РФ и НАТО."Я думаю, что переговоры сегодня нужны, последние 20 лет все наши предложения отметались с порога, даже слушать не хотели, а сейчас засуетились – готовы обсуждать и ракеты, и учения, в общем, все, кроме "открытых дверей" и "отката" НАТО к границам 1997 года. Так что в этих ответах есть и позитивные для нас моменты", - резюмировал Бужинский.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на эти предложения.
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в мире, сша, москва, нато, евгений бужинский, энтони блинкен, россия
11:40 27.01.2022
 
Эксперт оценил возможность договоренностей между Россией и НАТО

Генерал-лейтенант Бужинский: неготовность НАТО отказаться от расширения была ожидаемой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Неготовность НАТО отказаться от расширения на восток была ожидаемой, однако острая "постановка вопроса" Москвой заставила Запад начать серьезные обсуждения других важных проблем, в том числе контроля над вооружениями.
Такое мнение в четверг выразил РИА Новости бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
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США и НАТО накануне передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Исходя из заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена, американский документ отражает озабоченности Штатов действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения.
По его словам, в ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасности. При этом еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
"Неготовность НАТО отказаться от политики "открытых дверей" была ожидаема. Мне кажется, и наше руководство, когда составляло предложения по гарантиям безопасности, не верило, что Альянс пойдет на такие уступки", - сказал Бужинский.
С его точки зрения, российский список требований был "не очень реалистичным", однако "именно такая постановка вопроса позволила добиться главного – начать конструктивный процесс обсуждения других важных проблем, которые с 1997 года с нами никто вообще не хотел обсуждать".
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
К таким важным вопросам эксперт отнес гипотетическое возвращение России и США к Договору о ракетах средней меньшей дальности (ДРСМД), а также повышение транспарентности и доверия между РФ и НАТО.
"Я думаю, что переговоры сегодня нужны, последние 20 лет все наши предложения отметались с порога, даже слушать не хотели, а сейчас засуетились – готовы обсуждать и ракеты, и учения, в общем, все, кроме "открытых дверей" и "отката" НАТО к границам 1997 года. Так что в этих ответах есть и позитивные для нас моменты", - резюмировал Бужинский.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на эти предложения.
Сколько США тратят на сдерживание России
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