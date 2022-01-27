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СМИ: ответы США на предложения России открывают дверь для возрождения ДРСМД
СМИ: ответы США на предложения России открывают дверь для возрождения ДРСМД - РИА Новости, 27.01.2022
СМИ: ответы США на предложения России открывают дверь для возрождения ДРСМД
Ответы НАТО и США на предложения РФ по гарантиям безопасности открывают дверь для взаимных ограничений ядерных вооружений средней и малой дальности, в том числе РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:38
2022-01-27T08:38
2022-01-27T08:38
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Ответы НАТО и США на предложения РФ по гарантиям безопасности открывают дверь для взаимных ограничений ядерных вооружений средней и малой дальности, в том числе возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает газета New York Times со ссылкой на документы.В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года."Документы также дают ясно понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО. Но они открывают дверь для взаимных ограничений на ядерные вооружения средней и малой дальности, включая возрождение ДРСМД", - говорится в сообщении издания.По данным газеты, в документах также говорится, что НАТО и США готовы обсуждать правила ограничения масштабов и мест проведения военных учений, чтобы они проводились "далеко от границ и их нельзя было спутать с силами, которые собираются вторгнутся".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.
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сша, нато, космос - риа наука, восточная европа, россия
СМИ: ответы США на предложения России открывают дверь для возрождения ДРСМД
New York Times: ответы НАТО и США на предложения РФ открывают дверь для возрождения ДРСМД