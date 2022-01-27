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https://ria.ru/20220127/berbok-1769854044.html
Новые угрозы в адрес "Северного потока – 2". Немцы пришли в ужас
Немцев возмутили угрозы главы МИД ФРГ в адрес "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.01.2022
Новые угрозы в адрес "Северного потока – 2". Немцы пришли в ужас
Немецких пользователей Twitter возмутило заявление главы МИД Анналены Бербок о возможных санкциях против российского трубопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:54
2022-01-27T19:00
в мире
германия
евросоюз
северный поток — 2
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Немецких пользователей Twitter возмутило заявление главы МИД Анналены Бербок о возможных санкциях против российского трубопровода "Северный поток — 2".В четверг во время выступления в бундестаге министр заявила, что Германия работает над мощным пакетом ограничений. Она уточнила, что правительство ответит на "российскую агрессию" целым спектром мер, включая "Северный поток — 2".Комментаторы в социальных сетях отметили, что подход Бербок не поможет рядовым немцам, страдающим от высоких цен на газ."Санкции в отношении газопровода, энергия которого может стать для нас жизненно необходимой этой зимой? Не, ну это успех, Анналена", — написал пользователь под публикацией с новостью."Мы снова учимся молиться. Господи, прости ее, ибо не ведает она, что творит", — подчеркнул один из комментаторов."Бербок угрожает санкциями против "Северного потока — 2". Наверное, произошла путаница: США угрожают санкциями против газопровода", — поделился мнением немец."Лучший способ прострелить себе колено", — заключил комментатор.В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти голословные обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.В Москве также неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20220124/gazprom-1769299553.html
https://ria.ru/20220124/bayden-1769277518.html
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в мире, германия, евросоюз, северный поток — 2, россия, анналена бербок
18:54 27.01.2022 (обновлено: 19:00 27.01.2022)
 
Немцев возмутили угрозы главы МИД ФРГ в адрес "Северного потока — 2"

Немцы осудили слова главы МИД Германии Бербок о санкциях против "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Немецких пользователей Twitter возмутило заявление главы МИД Анналены Бербок о возможных санкциях против российского трубопровода "Северный поток — 2".
В четверг во время выступления в бундестаге министр заявила, что Германия работает над мощным пакетом ограничений. Она уточнила, что правительство ответит на "российскую агрессию" целым спектром мер, включая "Северный поток — 2".
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Комментаторы в социальных сетях отметили, что подход Бербок не поможет рядовым немцам, страдающим от высоких цен на газ.
"Санкции в отношении газопровода, энергия которого может стать для нас жизненно необходимой этой зимой? Не, ну это успех, Анналена", — написал пользователь под публикацией с новостью.

"Правильно, цены на энергию еще недостаточно высоки! Газовый кризис еще не в самом разгаре!" — согласился другой.

"Мы снова учимся молиться. Господи, прости ее, ибо не ведает она, что творит", — подчеркнул один из комментаторов.
"Бербок угрожает санкциями против "Северного потока — 2". Наверное, произошла путаница: США угрожают санкциями против газопровода", — поделился мнением немец.
"Лучший способ прострелить себе колено", — заключил комментатор.
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В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти голословные обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
В Москве также неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
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Немцы выступили в поддержку "Северного потока — 2"
 
В миреГерманияЕвросоюзСеверный поток — 2РоссияАнналена Бербок
 
 
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