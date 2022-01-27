https://ria.ru/20220127/berbok-1769826044.html

Глава МИД ФРГ назвала возобновление "нормандского формата" хорошим сигналом

Глава МИД ФРГ назвала возобновление "нормандского формата" хорошим сигналом - РИА Новости, 27.01.2022

Глава МИД ФРГ назвала возобновление "нормандского формата" хорошим сигналом

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что не ждет прорыва на переговорах в "нормандском" формате в ближайшее время. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:46

2022-01-27T16:46

2022-01-27T16:46

в мире

киев

франция

дмитрий козак

нато

мид германии

андрей ермак

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_0:0:1876:1055_1920x0_80_0_0_21ec8cad5d020e536e1201e31c4653b2.jpg

БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что не ждет прорыва на переговорах в "нормандском" формате в ближайшее время.Переговоры советников лидеров "нормандского" формата прошли 26 января, они продлились около восьми с половиной часов. Россию представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, французскую делегацию - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В четверг в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине."Прежде всего: это не украинский конфликт, а Россия нарушила суверенитет Украины в Донбассе и Крыму и продолжает угрожать стране... Мы солидарны с народом Украины против этого нарушения международного права", - сказала Бербок в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.Она добавила, что "вместе с Францией мы вносим значительный вклад в безопасность Украины (в урегулирование – ред.) как посредники в "нормандском" формате — единственном месте, где сейчас Украина и Россия сидят за одним столом". Бербок назвала "хорошим сигналом" тот факт, что переговоры в формате возобновлены, подчеркнув, что "не стоит ожидать прорывов в течение нескольких дней".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220126/berbok-1769633996.html

https://ria.ru/20220126/klichko-1769683542.html

киев

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, франция, дмитрий козак, нато, мид германии, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, россия, анналена бербок