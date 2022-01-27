Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/berbok-1769826044.html
Глава МИД ФРГ назвала возобновление "нормандского формата" хорошим сигналом
Глава МИД ФРГ назвала возобновление "нормандского формата" хорошим сигналом - РИА Новости, 27.01.2022
Глава МИД ФРГ назвала возобновление "нормандского формата" хорошим сигналом
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что не ждет прорыва на переговорах в "нормандском" формате в ближайшее время. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:46
2022-01-27T16:46
в мире
киев
франция
дмитрий козак
нато
мид германии
андрей ермак
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_0:0:1876:1055_1920x0_80_0_0_21ec8cad5d020e536e1201e31c4653b2.jpg
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что не ждет прорыва на переговорах в "нормандском" формате в ближайшее время.Переговоры советников лидеров "нормандского" формата прошли 26 января, они продлились около восьми с половиной часов. Россию представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, французскую делегацию - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В четверг в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине."Прежде всего: это не украинский конфликт, а Россия нарушила суверенитет Украины в Донбассе и Крыму и продолжает угрожать стране... Мы солидарны с народом Украины против этого нарушения международного права", - сказала Бербок в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.Она добавила, что "вместе с Францией мы вносим значительный вклад в безопасность Украины (в урегулирование – ред.) как посредники в "нормандском" формате — единственном месте, где сейчас Украина и Россия сидят за одним столом". Бербок назвала "хорошим сигналом" тот факт, что переговоры в формате возобновлены, подчеркнув, что "не стоит ожидать прорывов в течение нескольких дней".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220126/berbok-1769633996.html
https://ria.ru/20220126/klichko-1769683542.html
киев
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_132:0:1800:1251_1920x0_80_0_0_b108431e0a6637210b92b3f2a0d6ff9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, франция, дмитрий козак, нато, мид германии, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, россия, анналена бербок
16:46 27.01.2022
 
Глава МИД ФРГ назвала возобновление "нормандского формата" хорошим сигналом

Глава МИД ФРГ Бербок не ждет быстрого прогресса от переговоров в "нормандском формате"

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что не ждет прорыва на переговорах в "нормандском" формате в ближайшее время.
Переговоры советников лидеров "нормандского" формата прошли 26 января, они продлились около восьми с половиной часов. Россию представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, французскую делегацию - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В четверг в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 16:13
Бербок назвала цель Германии на Украине
"Прежде всего: это не украинский конфликт, а Россия нарушила суверенитет Украины в Донбассе и Крыму и продолжает угрожать стране... Мы солидарны с народом Украины против этого нарушения международного права", - сказала Бербок в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
Она добавила, что "вместе с Францией мы вносим значительный вклад в безопасность Украины (в урегулирование – ред.) как посредники в "нормандском" формате — единственном месте, где сейчас Украина и Россия сидят за одним столом". Бербок назвала "хорошим сигналом" тот факт, что переговоры в формате возобновлены, подчеркнув, что "не стоит ожидать прорывов в течение нескольких дней".
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 20:02
Кличко обвинил Германию в "недостаточной поддержке" Украины
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреКиевФранцияДмитрий КозакНАТОМИД ГерманииАндрей ЕрмакСитуация в ДНР и ЛНРРоссияАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
23:05В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
22:58Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
22:54Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
22:51В Каире освободили российского фотографа Котова
22:46На Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России
22:45Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине
22:38США заявили, что готовы к продолжению переговоров с Россией
22:37Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии
Лента новостейМолния
Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионеВ Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по УкраинеГосдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на КубеПогранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотниковВ Каире освободили российского фотографа КотоваНа Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания РоссииБелый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие УкраинеСША заявили, что готовы к продолжению переговоров с РоссиейТело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии