Глава МИД ФРГ назвала возобновление "нормандского формата" хорошим сигналом
Глава МИД ФРГ Бербок не ждет быстрого прогресса от переговоров в "нормандском формате"
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что не ждет прорыва на переговорах в "нормандском" формате в ближайшее время.
Переговоры советников лидеров "нормандского" формата прошли 26 января, они продлились около восьми с половиной часов. Россию представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, французскую делегацию - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В четверг в пресс-службе кабмина ФРГ заявили, что встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского" формата по украинскому урегулированию состоится через две недели в Берлине.
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Она добавила, что "вместе с Францией мы вносим значительный вклад в безопасность Украины (в урегулирование – ред.) как посредники в "нормандском" формате — единственном месте, где сейчас Украина и Россия сидят за одним столом". Бербок назвала "хорошим сигналом" тот факт, что переговоры в формате возобновлены, подчеркнув, что "не стоит ожидать прорывов в течение нескольких дней".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.