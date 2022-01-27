https://ria.ru/20220127/bayden-1769827027.html

Экс-постпред США при ООН считает, что Байдену и Харрис надо уйти в отставку

Экс-постпред США при ООН считает, что Байдену и Харрис надо уйти в отставку - РИА Новости, 27.01.2022

Экс-постпред США при ООН считает, что Байдену и Харрис надо уйти в отставку

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли считает, что если бы президент США Джо Байден любил свою страну, он бы ушел в отставку и "забрал с собой"... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:51

2022-01-27T16:51

2022-01-27T16:55

в мире

сша

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джо байден

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восточная европа

никки хейли

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли считает, что если бы президент США Джо Байден любил свою страну, он бы ушел в отставку и "забрал с собой" вице-президента Камалу Харрис."Если бы Байден любил нашу страну, он бы ушел в отставку и взял с собой Камалу, потому что внешнеполитическая ситуация на данный момент более чем опасная", - заявила Хейли в интервью телеканалу Fox News.Хейли заявила, что президент потерпел "неудачу на всех уровнях" во внешней политике, в том числе "разрушил Афганистан" и поставил США в такую "ситуацию" с РФ. По ее мнению, не добился успехов Байден и во внутренней политике.В апреле прошлого года агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что Хейли, которую рассматривают в качестве возможного кандидата в президенты от Республиканской партии на выборах в 2024 году, заявила, что поддержит экс-президента США Дональда Трампа, если он решит баллотироваться на второй срок, и не станет выступать против него.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/bayden-1769752454.html

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