https://ria.ru/20220127/bayden-1769771666.html

Байден-младший вляпался, и теперь за него расплачивается отец

В США рассказали, что вынуждает Байдена помогать Украине - РИА Новости, 27.01.2022

Байден-младший вляпался, и теперь за него расплачивается отец

Джо Байден оказывает поддержку Украине на фоне "российской угрозы", так как у нее есть компромат на сына американского президента. Об этом в подкасте War room... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:01

2022-01-27T13:01

2022-01-27T14:25

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хантер байден

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Джо Байден оказывает поддержку Украине на фоне "российской угрозы", так как у нее есть компромат на сына американского президента. Об этом в подкасте War room рассказала конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Грин.Марджори Тейлор Грин известна продвижением теорий заговора и предложением вынести импичмент Байдену. По ее словам, глава Белого дома "злоупотреблял властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену тянуть деньги из крупнейших врагов Америки — России и Китая".В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит нападение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.На прошлой неделе Украина получила первую партию с 90 тоннами разного вооружения от США. На следующий день в аэропорт Борисполь прибыл самолет со второй партией военной помощи, а 25 января Киев получил от Вашингтона современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.

https://ria.ru/20220127/propaganda-1769734836.html

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в мире, украина, сша, джо байден, хантер байден