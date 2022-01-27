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https://ria.ru/20220127/bayden-1769771666.html
Байден-младший вляпался, и теперь за него расплачивается отец
В США рассказали, что вынуждает Байдена помогать Украине - РИА Новости, 27.01.2022
Байден-младший вляпался, и теперь за него расплачивается отец
Джо Байден оказывает поддержку Украине на фоне "российской угрозы", так как у нее есть компромат на сына американского президента. Об этом в подкасте War room... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:01
2022-01-27T14:25
в мире
украина
сша
джо байден
хантер байден
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Джо Байден оказывает поддержку Украине на фоне "российской угрозы", так как у нее есть компромат на сына американского президента. Об этом в подкасте War room рассказала конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Грин.Марджори Тейлор Грин известна продвижением теорий заговора и предложением вынести импичмент Байдену. По ее словам, глава Белого дома "злоупотреблял властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену тянуть деньги из крупнейших врагов Америки — России и Китая".В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит нападение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.На прошлой неделе Украина получила первую партию с 90 тоннами разного вооружения от США. На следующий день в аэропорт Борисполь прибыл самолет со второй партией военной помощи, а 25 января Киев получил от Вашингтона современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.
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в мире, украина, сша, джо байден, хантер байден
13:01 27.01.2022 (обновлено: 14:25 27.01.2022)
 
В США рассказали, что вынуждает Байдена помогать Украине

Конгрессвумен Грин: президент США Байден помогает Украине из-за скандала с сыном Хантером

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Джо Байден оказывает поддержку Украине на фоне "российской угрозы", так как у нее есть компромат на сына американского президента. Об этом в подкасте War room рассказала конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Грин.
"Наши солдаты могут погибнуть в войне с обладающей ядерным оружием Россией, потому что у Украины есть компромат на Хантера Байдена", — заявила она.
Марджори Тейлор Грин известна продвижением теорий заговора и предложением вынести импичмент Байдену. По ее словам, глава Белого дома "злоупотреблял властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену тянуть деньги из крупнейших врагов Америки — России и Китая".
В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит нападение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
На прошлой неделе Украина получила первую партию с 90 тоннами разного вооружения от США. На следующий день в аэропорт Борисполь прибыл самолет со второй партией военной помощи, а 25 января Киев получил от Вашингтона современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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В миреУкраинаСШАДжо БайденХантер Байден
 
 
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