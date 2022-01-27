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Умерла советская балерина Татьяна Легат

Умерла советская балерина Татьяна Легат - РИА Новости, 27.01.2022

Умерла советская балерина Татьяна Легат

Балерина Татьяна Легат, проработавшая в Мариинском театре с 1953 по 1985 год, скончалась на 88-м году жизни, сообщает Михайловский театр, где Легат служила в... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T19:12

2022-01-27T19:12

2022-01-27T19:15

культура

михайловский театр

мариинский театр

ленинградский театр оперы и балета имени кирова

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Балерина Татьяна Легат, проработавшая в Мариинском театре с 1953 по 1985 год, скончалась на 88-м году жизни, сообщает Михайловский театр, где Легат служила в качестве педагога и репетитора.Как отмечают в Михайловском театре, куда Легат пришла в 2009 году, она олицетворяла неразрывную связь современного театра с традициями императорской сцены. Так, Легат более 30 лет танцевала в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (в настоящее время – Мариинский театр), около десяти лет работала педагогом-репетитором в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко."Репетитор и педагог, в нашем театре она не только работала с кордебалетом, добиваясь чистоты линий, правильности позиций и четкой хореографической артикуляции, но и занималась с солистками", - рассказывают в Михайловском театре.О дате и месте похорон Легат пока не сообщается.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михайловский театр, мариинский театр, ленинградский театр оперы и балета имени кирова, новости культуры