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Умерла советская балерина Татьяна Легат
Умерла советская балерина Татьяна Легат - РИА Новости, 27.01.2022
Умерла советская балерина Татьяна Легат
Балерина Татьяна Легат, проработавшая в Мариинском театре с 1953 по 1985 год, скончалась на 88-м году жизни, сообщает Михайловский театр, где Легат служила в... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:12
2022-01-27T19:12
2022-01-27T19:15
культура
михайловский театр
мариинский театр
ленинградский театр оперы и балета имени кирова
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Балерина Татьяна Легат, проработавшая в Мариинском театре с 1953 по 1985 год, скончалась на 88-м году жизни, сообщает Михайловский театр, где Легат служила в качестве педагога и репетитора.Как отмечают в Михайловском театре, куда Легат пришла в 2009 году, она олицетворяла неразрывную связь современного театра с традициями императорской сцены. Так, Легат более 30 лет танцевала в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (в настоящее время – Мариинский театр), около десяти лет работала педагогом-репетитором в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко."Репетитор и педагог, в нашем театре она не только работала с кордебалетом, добиваясь чистоты линий, правильности позиций и четкой хореографической артикуляции, но и занималась с солистками", - рассказывают в Михайловском театре.О дате и месте похорон Легат пока не сообщается.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михайловский театр, мариинский театр, ленинградский театр оперы и балета имени кирова, новости культуры
19:12 27.01.2022 (обновлено: 19:15 27.01.2022)
Умерла советская балерина Татьяна Легат
Советская балерина Татьяна Легат, танцевавшая в Мариинском театре, умерла в 88 лет