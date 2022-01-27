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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220127/balerina-1769857002.html
Умерла советская балерина Татьяна Легат
Умерла советская балерина Татьяна Легат - РИА Новости, 27.01.2022
Умерла советская балерина Татьяна Легат
Балерина Татьяна Легат, проработавшая в Мариинском театре с 1953 по 1985 год, скончалась на 88-м году жизни, сообщает Михайловский театр, где Легат служила в... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:12
2022-01-27T19:15
культура
михайловский театр
мариинский театр
ленинградский театр оперы и балета имени кирова
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Балерина Татьяна Легат, проработавшая в Мариинском театре с 1953 по 1985 год, скончалась на 88-м году жизни, сообщает Михайловский театр, где Легат служила в качестве педагога и репетитора.Как отмечают в Михайловском театре, куда Легат пришла в 2009 году, она олицетворяла неразрывную связь современного театра с традициями императорской сцены. Так, Легат более 30 лет танцевала в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (в настоящее время – Мариинский театр), около десяти лет работала педагогом-репетитором в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко."Репетитор и педагог, в нашем театре она не только работала с кордебалетом, добиваясь чистоты линий, правильности позиций и четкой хореографической артикуляции, но и занималась с солистками", - рассказывают в Михайловском театре.О дате и месте похорон Легат пока не сообщается.
РИА Новости
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михайловский театр, мариинский театр, ленинградский театр оперы и балета имени кирова, новости культуры
19:12 27.01.2022 (обновлено: 19:15 27.01.2022)
 
Умерла советская балерина Татьяна Легат

Советская балерина Татьяна Легат, танцевавшая в Мариинском театре, умерла в 88 лет

© РИА Новости / Уткин / Перейти в фотобанкАртистка Татьяна Легат
Артистка Татьяна Легат - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Уткин
Перейти в фотобанк
Артистка Татьяна Легат
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Балерина Татьяна Легат, проработавшая в Мариинском театре с 1953 по 1985 год, скончалась на 88-м году жизни, сообщает Михайловский театр, где Легат служила в качестве педагога и репетитора.
"С прискорбием сообщаем, что сегодня, 27 января 2022 года, на 88-м году жизни скончалась Татьяна Николаевна Легат", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Михайловском театре, куда Легат пришла в 2009 году, она олицетворяла неразрывную связь современного театра с традициями императорской сцены. Так, Легат более 30 лет танцевала в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (в настоящее время – Мариинский театр), около десяти лет работала педагогом-репетитором в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
"Репетитор и педагог, в нашем театре она не только работала с кордебалетом, добиваясь чистоты линий, правильности позиций и четкой хореографической артикуляции, но и занималась с солистками", - рассказывают в Михайловском театре.
О дате и месте похорон Легат пока не сообщается.
© РИА Новости / А. Воротынский / Перейти в фотобанкАртисты Татьяна Легат и Юрий Соловьев
Артисты Татьяна Легат и Юрий Соловьев - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / А. Воротынский
Перейти в фотобанк
Артисты Татьяна Легат и Юрий Соловьев
 
КультураМихайловский театрМариинский театрЛенинградский театр оперы и балета имени КироваНовости культуры
 
 
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