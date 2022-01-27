https://ria.ru/20220127/avtobus-1769782461.html

В Казани школьницу высадили из автобуса за попытку оплатить проезд картой

В Казани школьницу высадили из автобуса за попытку оплатить проезд картой - РИА Новости, 27.01.2022

В Казани школьницу высадили из автобуса за попытку оплатить проезд картой

Прокуратура организовала проверку после сообщения в соцсетях о том, что девочку-подростка высадили из автобуса в Казани за то, что она хотела оплатить проезд... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:46

2022-01-27T13:46

2022-01-27T13:46

казань

карта "мир"

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КАЗАНЬ, 27 янв – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после сообщения в соцсетях о том, что девочку-подростка высадили из автобуса в Казани за то, что она хотела оплатить проезд банковской картой "Мир", сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Ранее в соцсетях было опубликовано сообщение о том, что в Казани из автобуса 91-го маршрута высадили девочку, которая хотела оплатить проезд картой "Мир". По информации очевидцев, кондуктор сказал, что данная карта находится в "черном списке", оплата по ней в автобусе не проходит."Кондуктор заявил, что оплата такой картой не проходит, и высадил девочку-подростка на улице Ершова, об этом сообщил местный житель. Прокуратуре Казани поручено проверить данную информацию и при наличии оснований принять меры реагирования", - сказал Галиев журналистам.

https://ria.ru/20220126/moroz-1769596209.html

казань

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казань, карта "мир"