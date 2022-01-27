Невеста Ассанжа предложила номинировать его на Нобелевскую премию мира
Невеста Ассанжа Стелла Морис предложила номинировать его на Нобелевскую премию мира
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПлакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
ЛОНДОН, 27 янв - РИА Новости. Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис задумалась о выдвижении его на Нобелевскую премию мира.
"Знаете ли вы кого-нибудь, кто имеет право выдвинуть Ассанжа на Нобелевскую премию мира? Крайний срок - 23:59 31 января по времени CET (01.59 1 февраля мск) Джулиан Ассанж внес уникальный и неоспоримый вклад в дело мира, рассеяв туман войны", - написала Морис в своем Twitter-аккаунте.
Публикацию она сопроводила двойным фото, на котором слева изображен бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, а справа - Ассанж. Под изображением Блэра можно увидеть подпись "Войну можно начать с помощью лжи", а под фото Ассанжа написано: "Мир можно начать с помощью правды".
Do you know someone who is eligible to nominate #Assange for the Nobel Peace Prize? Deadline 31 January 23:59 CET.— Stella Moris #FreeAssangeNOW (@StellaMoris1) January 27, 2022
Julian #Assange has made unique and undeniable contributions to peace by lifting the fog of war. https://t.co/CZeANM5dFo pic.twitter.com/E5uHH9nhNW
Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
В Лондоне в 2016 году был опубликован доклад независимой комиссии, проводившей официальное расследование британского участия в иракской кампании в 2003–2009 годах. Комиссия постановила, что правительство под руководством Блэра совершило ошибку, начав вторжение в Ирак в 2003 году. Решение о начале войны было принято на основании ошибочных разведданных и оценок, без поддержки большинства членов Совета Безопасности ООН и привело к тяжким последствиям, которые ощущаются и сегодня.