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Следствие будет настаивать на аресте расстрелявшего сослуживцев в Днепре
Следствие будет настаивать на аресте расстрелявшего сослуживцев в Днепре - РИА Новости, 27.01.2022
Следствие будет настаивать на аресте расстрелявшего сослуживцев в Днепре
Украинские правоохранители будут настаивать на аресте нацгвардейца, который расстрелял сослуживцев в Днепре, заявила советник по вопросам коммуникации... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:41
2022-01-27T17:46
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Украинские правоохранители будут настаивать на аресте нацгвардейца, который расстрелял сослуживцев в Днепре, заявила советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований Татьяна Сапьян."Какая мера пресечения будет избираться, содержание под стражей без возможности внесения залога", - заявила Сапьян на брифинге в четверг.Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием".
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в мире, украина, днепр (город)
17:41 27.01.2022 (обновлено: 17:46 27.01.2022)
 
Следствие будет настаивать на аресте расстрелявшего сослуживцев в Днепре

Следствие будет настаивать на аресте нацгвардейца, расстрелявшего сослуживцев в Днепре

© Национальная полиция УкраиныЗадержание военнослужащего в Днепре
Задержание военнослужащего в Днепре
© Национальная полиция Украины
Задержание военнослужащего в Днепре
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Украинские правоохранители будут настаивать на аресте нацгвардейца, который расстрелял сослуживцев в Днепре, заявила советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.
"Какая мера пресечения будет избираться, содержание под стражей без возможности внесения залога", - заявила Сапьян на брифинге в четверг.
Нацгвардеец Артемий Рябчук в четверг расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская. После этого военнослужащий сбежал с оружием. Стрелявший задержан, ему грозит пожизненное заключение. Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием".
Солдат, подозреваемый в расстреле сослуживцев на заводе Южмаш в Днепре - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
10:45
Нацгвардейца, расстрелявшего людей в Днепре, задержали
 
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