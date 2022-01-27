https://ria.ru/20220127/arest-1769826882.html

В Новгородской области арестовали мать пропавшей девочки

В Новгородской области арестовали мать пропавшей девочки - РИА Новости, 27.01.2022

В Новгородской области арестовали мать пропавшей девочки

Мать двухлетней девочки, которая несколько дней назад пропала в городе Холмы Новгородской области, арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в объединенной РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:51

2022-01-27T16:51

2022-01-27T19:33

происшествия

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Мать двухлетней девочки, которая несколько дней назад пропала в городе Холмы Новгородской области, арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.Информация об исчезновении ребенка 2020 года рождения поступила во вторник, после чего возбудили уголовное дело об убийстве. Мать и ее сожителя задержали. Также завели дело о халатности сотрудников комитета образования администрации района."Ей (матери — Прим. ред.) избрана мера пресечения в виде заключение под стражу сроком до 24 марта... Следствие ходатайствует также об аресте ее сожителя, заседание по избранию ему меры пресечения еще идет", — рассказали в пресс-службе.Заседание суда проходило в закрытом режиме.У матери девочки есть семеро других детей, их ранее поместили в детдома из-за трудной жизненной ситуации, сообщала детский омбудсмен региона Татьяна Ефимова.

https://ria.ru/20220127/proisshestvie-1769815787.html

новгородская область

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происшествия, новгородская область