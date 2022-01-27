https://ria.ru/20220127/arest-1769753620.html

Суд продлил домашний арест вдове рэпера Картрайта

Суд продлил домашний арест вдове рэпера Картрайта - РИА Новости, 27.01.2022

Суд продлил домашний арест вдове рэпера Картрайта

Санкт-Петербургский городской суд продлил домашний арест вдове рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко - наст. имя) Марине Кохал по 30 апреля, сообщили в... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:50

2022-01-27T11:50

2022-01-27T11:50

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербургский городской суд

россия

энди картрайт

гибель украинского рэпера в петербурге

марина кохал

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд продлил домашний арест вдове рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко - наст. имя) Марине Кохал по 30 апреля, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Марине Кохал, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Срок меры - 30.04.2022", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.Отмечается, что защита Кохал возражала против продления домашнего ареста, просила изменить меру на запрет определенных действий.Кохал задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. По данным СК РФ, она убила рэпера в ходе конфликта и затем расчленила тело в попытке скрыть улики.Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив, а причиной смерти могла стать гипоксия.Большую часть следствия девушка провела в СИЗО. В минувшем октябре Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест. В ноябре Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил это решение в силе.

https://ria.ru/20211216/kartrayt-1764083778.html

https://ria.ru/20211230/kartrayt-1766223503.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербургский городской суд, россия, энди картрайт, гибель украинского рэпера в петербурге, марина кохал