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Суд продлил домашний арест вдове рэпера Картрайта
Суд продлил домашний арест вдове рэпера Картрайта - РИА Новости, 27.01.2022
Суд продлил домашний арест вдове рэпера Картрайта
Санкт-Петербургский городской суд продлил домашний арест вдове рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко - наст. имя) Марине Кохал по 30 апреля, сообщили в... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:50
2022-01-27T11:50
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербургский городской суд
россия
энди картрайт
гибель украинского рэпера в петербурге
марина кохал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд продлил домашний арест вдове рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко - наст. имя) Марине Кохал по 30 апреля, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Марине Кохал, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Срок меры - 30.04.2022", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.Отмечается, что защита Кохал возражала против продления домашнего ареста, просила изменить меру на запрет определенных действий.Кохал задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. По данным СК РФ, она убила рэпера в ходе конфликта и затем расчленила тело в попытке скрыть улики.Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив, а причиной смерти могла стать гипоксия.Большую часть следствия девушка провела в СИЗО. В минувшем октябре Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест. В ноябре Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил это решение в силе.
https://ria.ru/20211216/kartrayt-1764083778.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербургский городской суд, россия, энди картрайт, гибель украинского рэпера в петербурге, марина кохал
11:50 27.01.2022
 
Суд продлил домашний арест вдове рэпера Картрайта

Суд продлил домашний арест вдове рэпера Картрайта Марине Кохал до 30 апреля

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМарина Кохал
Марина Кохал - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Марина Кохал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд продлил домашний арест вдове рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко - наст. имя) Марине Кохал по 30 апреля, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Марине Кохал, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Срок меры - 30.04.2022", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.
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Уголовное дело тещи убитого рэпера Картрайта прекратили
Отмечается, что защита Кохал возражала против продления домашнего ареста, просила изменить меру на запрет определенных действий.
Кохал задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. По данным СК РФ, она убила рэпера в ходе конфликта и затем расчленила тело в попытке скрыть улики.
Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, рэпера, возможно, начали расчленять, когда он еще был жив, а причиной смерти могла стать гипоксия.
Большую часть следствия девушка провела в СИЗО. В минувшем октябре Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест. В ноябре Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил это решение в силе.
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Погибшего в 2020 году рэпера Энди Картрайта похоронили на Украине
 
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