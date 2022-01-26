https://ria.ru/20220126/zoloto-1769614647.html
Крымские музеи направили жалобу на решение суда по скифскому золоту
Крымские музеи направили жалобу на решение суда по скифскому золоту - РИА Новости, 26.01.2022
Крымские музеи направили жалобу на решение суда по скифскому золоту
Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче коллекции скифского золота Украине, сообщил глава крымского... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:42
2022-01-26T14:42
2022-01-26T14:59
в мире
украина
нидерланды
республика крым
амстердам
владимир константинов
ситуация вокруг коллекции скифского золота
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче коллекции скифского золота Украине, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения."Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине", - написал Константинов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в Крыму отнеслись к решению передать коллекцию скифского золота Украине как к "к акту международного разбоя" против крымских музеев и исторического наследия Крыма.Крым будет добиваться справедливости по делу о скифском золоте, но в европейских судах пока особых надежд на объективность нет, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Будем добиваться справедливости. Пока - в европейских судах, на объективность которых особых надежд нет", - написал он.При этом глава крымского парламента призвал амстердамских судей вспомнить о словах первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка насчет того, как следует вести дело с русскими и что они всегда придут за своим."У нас есть разные способы восстановления справедливости. Хорошо бы амстердамцам об этом не забывать", - подчеркнул Константинов.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
https://ria.ru/20220119/bastrykin-1768639517.html
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в мире, украина, нидерланды, республика крым, амстердам, владимир константинов, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия
14:42 26.01.2022 (обновлено: 14:59 26.01.2022)
Крымские музеи направили жалобу на решение суда по скифскому золоту
Крымские музеи направили в Верховный суд Нидерландов жалобу на решение по скифскому золоту
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости.
Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче коллекции скифского золота Украине, сообщил
глава крымского парламента Владимир Константинов.
Апелляционный суд Амстердама
26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине
, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения.
"Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине", - написал Константинов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в Крыму отнеслись к решению передать коллекцию скифского золота Украине как к "к акту международного разбоя" против крымских музеев и исторического наследия Крыма.
Крым будет добиваться справедливости по делу о скифском золоте, но в европейских судах пока особых надежд на объективность нет, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Будем добиваться справедливости. Пока - в европейских судах, на объективность которых особых надежд нет", - написал он.
При этом глава крымского парламента призвал амстердамских судей вспомнить о словах первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка насчет того, как следует вести дело с русскими и что они всегда придут за своим.
"У нас есть разные способы восстановления справедливости. Хорошо бы амстердамцам об этом не забывать", - подчеркнул Константинов.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией
. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.