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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220126/zoloto-1769614647.html
Крымские музеи направили жалобу на решение суда по скифскому золоту
Крымские музеи направили жалобу на решение суда по скифскому золоту - РИА Новости, 26.01.2022
Крымские музеи направили жалобу на решение суда по скифскому золоту
Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче коллекции скифского золота Украине, сообщил глава крымского... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:42
2022-01-26T14:59
в мире
украина
нидерланды
республика крым
амстердам
владимир константинов
ситуация вокруг коллекции скифского золота
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче коллекции скифского золота Украине, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения."Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине", - написал Константинов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в Крыму отнеслись к решению передать коллекцию скифского золота Украине как к "к акту международного разбоя" против крымских музеев и исторического наследия Крыма.Крым будет добиваться справедливости по делу о скифском золоте, но в европейских судах пока особых надежд на объективность нет, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Будем добиваться справедливости. Пока - в европейских судах, на объективность которых особых надежд нет", - написал он.При этом глава крымского парламента призвал амстердамских судей вспомнить о словах первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка насчет того, как следует вести дело с русскими и что они всегда придут за своим."У нас есть разные способы восстановления справедливости. Хорошо бы амстердамцам об этом не забывать", - подчеркнул Константинов.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
https://ria.ru/20220119/bastrykin-1768639517.html
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украина
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в мире, украина, нидерланды, республика крым, амстердам, владимир константинов, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия
14:42 26.01.2022 (обновлено: 14:59 26.01.2022)
 
Крымские музеи направили жалобу на решение суда по скифскому золоту

Крымские музеи направили в Верховный суд Нидерландов жалобу на решение по скифскому золоту

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче коллекции скифского золота Украине, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября прошлого года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения.
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"Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине", - написал Константинов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в Крыму отнеслись к решению передать коллекцию скифского золота Украине как к "к акту международного разбоя" против крымских музеев и исторического наследия Крыма.
Крым будет добиваться справедливости по делу о скифском золоте, но в европейских судах пока особых надежд на объективность нет, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Будем добиваться справедливости. Пока - в европейских судах, на объективность которых особых надежд нет", - написал он.
При этом глава крымского парламента призвал амстердамских судей вспомнить о словах первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка насчет того, как следует вести дело с русскими и что они всегда придут за своим.
"У нас есть разные способы восстановления справедливости. Хорошо бы амстердамцам об этом не забывать", - подчеркнул Константинов.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
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КультураВ миреУкраинаНидерландыРеспублика КрымАмстердамВладимир КонстантиновСитуация вокруг коллекции скифского золотаРоссия
 
 
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