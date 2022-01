https://ria.ru/20220126/zhyuri-1769478882.html

Конкурс имени Андрея Стенина — 2022 объявил международное жюри

Конкурс имени Андрея Стенина — 2022 объявил международное жюри - РИА Новости, 26.01.2022

Конкурс имени Андрея Стенина — 2022 объявил международное жюри

Восьмой Международный конкурс для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина назвал состав жюри. В 2022 году сохранился алгоритм формирования звездной... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:00

2022-01-26T11:00

2022-01-26T17:00

новости агентства

андрей стенин

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

миа "россия сегодня"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769476257_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_0e5b879654dfb8e3d967b21db52f1e61.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Восьмой Международный конкурс для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина назвал состав жюри. В 2022 году сохранился алгоритм формирования звездной судейской команды: в ее состав конкурс зовет тех, кто в разные годы уже оценивал работы участников, — представителей крупнейших СМИ мира и титулованных фотографов.Среди них заместитель директора фотослужбы Ассошиэйтед Пресс (США) Денис Пакин, фотодиректор Франс Пресс (AFP) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Гонконг) Младен Антонов, член расширенного совета Немецкого фотографического общества Петер Битцер (Германия), глава редакции фотоинформации агентства ТАСС Григорий Дукор (Россия), российско-шведский фотограф, профессор фотографии Немецкого университета в Каире Ксения Никольская и основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия."Так же, как и в 2018 году, участие в жюри конкурса дает мне возможность узнать новых авторов и увидеть истории, которые часто остаются вне медиаполя. Очень часто — даже если автор не выигрывает конкурс, но работа трогает меня лично — я стараюсь потом следить за ним и как-то помогать. И так же делают многие коллеги! Поэтому я всячески призываю фотографов обязательно делиться своими работами и не расстраиваться, если не повезло. Я очень рада, что конкурс такого уровня остается бесплатным, а его география расширятся. Быть в составе экспертов такого конкурса — большая привилегия и источник вдохновения", — рассказала Анна Зекрия.В 2022 году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях: "Одиночная фотография" и "Серия".Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тысяч рублей.Прием работ продлится до 28 февраля включительно (23:59 мск) на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках. Международное жюри начнет работу уже в апреле, а шорт-лист конкурс объявит в середине июня на сайте stenincontest.ru.Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19, конкурс имени Андрея Стенина сохранил одну из важных и любимых своих традиций: выставочные турне работ лауреатов по экспозиционным площадкам в разных странах. Роуд-шоу дают возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать работы российской и международной аудитории, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности.География выставок конкурса с момента его старта в 2014 году включает десятки городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран — Организации Объединенных Наций. С 2019 года выставки конкурса проходят и в Совете Европы в Страсбурге.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа, Общеарабский информационный холдинг "Аль-Маядин ТВ", а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка — фестиваль PhotON.

https://ria.ru/20220114/fotokonkurs-1767763682.html

https://ria.ru/20211222/konkurs-1764755076.html

https://ria.ru/20211018/stenin-1754562977.html

https://ria.ru/20211018/konkurs-1754726116.html

https://ria.ru/20211018/stenin-1754921760.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости агентства, андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, миа "россия сегодня", россия