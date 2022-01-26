https://ria.ru/20220126/zhyuri-1769478882.html
Конкурс имени Андрея Стенина — 2022 объявил международное жюри
Конкурс имени Андрея Стенина — 2022 объявил международное жюри - РИА Новости, 26.01.2022
Конкурс имени Андрея Стенина — 2022 объявил международное жюри
Восьмой Международный конкурс для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина назвал состав жюри. В 2022 году сохранился алгоритм формирования звездной... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:00
2022-01-26T11:00
2022-01-26T17:00
новости агентства
андрей стенин
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
миа "россия сегодня"
россия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Восьмой Международный конкурс для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина назвал состав жюри. В 2022 году сохранился алгоритм формирования звездной судейской команды: в ее состав конкурс зовет тех, кто в разные годы уже оценивал работы участников, — представителей крупнейших СМИ мира и титулованных фотографов.Среди них заместитель директора фотослужбы Ассошиэйтед Пресс (США) Денис Пакин, фотодиректор Франс Пресс (AFP) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Гонконг) Младен Антонов, член расширенного совета Немецкого фотографического общества Петер Битцер (Германия), глава редакции фотоинформации агентства ТАСС Григорий Дукор (Россия), российско-шведский фотограф, профессор фотографии Немецкого университета в Каире Ксения Никольская и основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия."Так же, как и в 2018 году, участие в жюри конкурса дает мне возможность узнать новых авторов и увидеть истории, которые часто остаются вне медиаполя. Очень часто — даже если автор не выигрывает конкурс, но работа трогает меня лично — я стараюсь потом следить за ним и как-то помогать. И так же делают многие коллеги! Поэтому я всячески призываю фотографов обязательно делиться своими работами и не расстраиваться, если не повезло. Я очень рада, что конкурс такого уровня остается бесплатным, а его география расширятся. Быть в составе экспертов такого конкурса — большая привилегия и источник вдохновения", — рассказала Анна Зекрия.В 2022 году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях: "Одиночная фотография" и "Серия".Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тысяч рублей.Прием работ продлится до 28 февраля включительно (23:59 мск) на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках. Международное жюри начнет работу уже в апреле, а шорт-лист конкурс объявит в середине июня на сайте stenincontest.ru.Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19, конкурс имени Андрея Стенина сохранил одну из важных и любимых своих традиций: выставочные турне работ лауреатов по экспозиционным площадкам в разных странах. Роуд-шоу дают возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать работы российской и международной аудитории, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности.География выставок конкурса с момента его старта в 2014 году включает десятки городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран — Организации Объединенных Наций. С 2019 года выставки конкурса проходят и в Совете Европы в Страсбурге.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа, Общеарабский информационный холдинг "Аль-Маядин ТВ", а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка — фестиваль PhotON.
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новости агентства, андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, миа "россия сегодня", россия
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Восьмой Международный конкурс для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина
назвал состав жюри. В 2022 году сохранился алгоритм формирования звездной судейской команды: в ее состав конкурс зовет тех, кто в разные годы уже оценивал работы участников, — представителей крупнейших СМИ мира и титулованных фотографов.
Среди них заместитель директора фотослужбы Ассошиэйтед Пресс (США) Денис Пакин, фотодиректор Франс Пресс (AFP) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Гонконг) Младен Антонов, член расширенного совета Немецкого фотографического общества Петер Битцер (Германия), глава редакции фотоинформации агентства ТАСС Григорий Дукор (Россия), российско-шведский фотограф, профессор фотографии Немецкого университета в Каире Ксения Никольская и основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия.
"Мое первое появление в составе жюри конкурса имени Андрея Стенина относится к совершенно иной эпохе. Тогда мы могли беспрепятственно путешествовать по миру и встречаться друг с другом. Теперь же, со всеми ковидными ограничениями, этот процесс будет складываться совершенно иначе. Но в одном я уверен: как и раньше, мне посчастливится увидеть множество замечательных фотографий. Побеждая в различных номинациях конкурса, молодые фотожурналисты добиваются своего первого признания. Это не может не радовать. Конкурс имени Андрея Стенина — очень важная ступень в карьере любого фотографа. Те качества, которыми должен обладать любой фотограф для победы в этом конкурсе, известны главе любой фоторедакции мира. Работы победителей объезжают весь мир, открывая для их авторов неожиданные возможности. Все это служит для меня источником вдохновения — выбрав самые выдающиеся работы, я буду знать, что открываю дорогу в профессию новому поколению фотожурналистов".
Младен Антонов
фотодиректор агентства Франс Пресс (AFP) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Гонконг)
"Когда я впервые стал членом жюри конкурса имени Андрея Стенина, меня поразило, насколько профессионально была организована работа, энтузиазм организаторов и теплый прием. Я оказался в компании замечательных коллег, а представленные нашему вниманию выдающиеся работы молодых фотографов со всего мира поразили и заинтриговали меня. Работа в жюри конкурса имени Андрея Стенина много значит для меня. Передо мной открывается уникальная возможность через присланные работы понять, как новое поколение фотографов трактует понятие "гуманизм", как молодые фотожурналисты, представляющие множество стран и культур, создают новые направления в современной фотографии".
Петер Битцер
глава фотоагентства laif, член расширенного совета Немецкого фотографического общества
"Мне очень приятно и почетно быть членом жюри этого конкурса, так как он собирает большое количество молодых талантливых фотографов и позволяет самым ярким и удачливым заявить о себе как о состоявшихся профессионалах. Впервые я участвовал в жюри на старте конкурса. Не было никакой пандемии, члены жюри работали очно — в одном помещении, сидели за одним столом, обсуждали принимаемые ими решения. И что меня тогда немного удивило, это что иногда члены жюри, послушав коллег и их доводы в пользу той или иной фотографии, меняли свое мнение под впечатлением услышанного, а не опирались на свои собственные впечатления. Так как в 2022 году конкурс проводится в режиме online, надеюсь, мы будем менее впечатлительными".
Григорий Дукор
руководитель редакции фотоинформации агентства ТАСС
"Я принимала участие в организации конкурса на самом раннем этапе, в 2014-2015 годах. Работая в жюри, было интересно находиться "по другую сторону экрана". Это невероятно здорово — работать вместе с замечательными коллегами-фотографами, за чьими работами следишь, но столкнуться вот так в комнате жюри — это совершенно другие впечатления. Но 2022 год принесет новые темы. Мы живем уже в совершенно другой реальности, и подход к фотографии изменился: изменился стиль, важность одних жизненных аспектов вытеснила другие, фотография стала более технологичной и более общедоступной. Отчасти мы устали от фотографии, это объясняет увлечение многих архивами. Потому что — если уже все сказано, — что еще можно сказать? Последние четыре года я преподаю фотографию, и мой взгляд на нее стал более аналитическим. Я понимаю важность поддержки молодых начинающих фотографов и рада быть частью этого процесса. Надеюсь увидеть на конкурсе не только новых авторов, новые истории, но и новый визуальный язык".
Ксения Никольская
российско-шведский фотограф, профессор фотографии (Немецкий университет в Каире)
"Опыт 2018 года для меня стал первым опытом работы в жюри российского конкурса такого уровня, несмотря на то, что на тот момент я уже участвовала в качестве эксперта в самых разных конкурсах и просмотрах по всему миру. Это был вдохновляющий опыт работы с суперпрофессионалами, которые горят идеей и любят и ценят фотографию. Несмотря на различия в наших предпочтениях и профессиональном опыте, все коллеги в жюри были очень открыты, и я с теплотой вспоминаю наши жаркие обсуждения. Надеюсь, что в этот раз, несмотря на онлайн-формат, мы сможем также страстно выбирать действительно самых достойных авторов".
Анна Зекрия
основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES
"Так же, как и в 2018 году, участие в жюри конкурса дает мне возможность узнать новых авторов и увидеть истории, которые часто остаются вне медиаполя. Очень часто — даже если автор не выигрывает конкурс, но работа трогает меня лично — я стараюсь потом следить за ним и как-то помогать. И так же делают многие коллеги! Поэтому я всячески призываю фотографов обязательно делиться своими работами и не расстраиваться, если не повезло. Я очень рада, что конкурс такого уровня остается бесплатным, а его география расширятся. Быть в составе экспертов такого конкурса — большая привилегия и источник вдохновения", — рассказала Анна Зекрия.
В 2022 году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях: "Одиночная фотография" и "Серия".
Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тысяч рублей.
Прием работ продлится до 28 февраля включительно
(23:59 мск) на сайте stenincontest.ru на русском, английском
и китайском
языках. Международное жюри начнет работу уже в апреле, а шорт-лист конкурс объявит в середине июня на сайте stenincontest.ru.
Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19, конкурс имени Андрея Стенина сохранил одну из важных и любимых своих традиций: выставочные турне работ лауреатов по экспозиционным площадкам в разных странах. Роуд-шоу дают возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать работы российской и международной аудитории, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности.
География выставок конкурса с момента его старта в 2014 году включает десятки городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран — Организации Объединенных Наций. С 2019 года выставки конкурса проходят и в Совете Европы в Страсбурге.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа, Общеарабский информационный холдинг "Аль-Маядин ТВ", а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста.
О конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии России по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"
, телеканал "Москва 24"
, информационно-новостной портал Вести.Ru
.
Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik
, телеканал и портал RT
, информационное агентство Askanews
, медиахолдинг Independent Media
, информационное агентство Telam
, новостное агентство ANA
, Shanghai United Media Group (SUMG)
, интернет-портал газеты China Daily
, интернет-портал The Paper
, медиасеть Al Mayadeen
, информационное агентство Prensa Latina
, интернет-портал DBW
.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают Союз журналистов России
, информационный портал YOung JOurnalists
, портал Russian Photo
, портал Photo-study.ru
, фотошкола "Академия фотографии
", журнал Fotoargenta
, Клуб фотожурналистики Нью-Дели
, журнал LF Magazine
, интернет-портал All About Photo
, журнал фотографии EYE
, журнал Artdoc
, интернет-портал IPhoto Channel
, международная площадка — фестиваль PhotON
.