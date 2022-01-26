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В администрации Жвачкина прокомментировали сообщения о его отставке

В администрации Жвачкина прокомментировали сообщения о его отставке - РИА Новости, 26.01.2022

В администрации Жвачкина прокомментировали сообщения о его отставке

Данные СМИ о возможной скорой отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина – слухи, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь главы региона Константин... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T09:31

2022-01-26T09:31

2022-01-26T09:31

политика

томская область

единая россия

сергей жвачкин

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НОВОСИБИРСК, 26 янв – РИА Новости. Данные СМИ о возможной скорой отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина – слухи, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь главы региона Константин Карпачев.Ранее "Ведомости" со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента и "Единой России", сообщили о том, что первые губернаторские отставки могут начаться уже в первом квартале этого года. Среди будущих "отставников" называется фамилия Жвачкина, второй губернаторский срок которого истекает в этом году.Сергей Жвачкин возглавляет Томскую область с 2012 года. В 2017 году он переизбрался на второй губернаторский срок, который истекает в 2022 году. До этого Жвачкин работал в нефтегазовой сфере.

томская область

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политика, томская область, единая россия, сергей жвачкин