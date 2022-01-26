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В администрации Жвачкина прокомментировали сообщения о его отставке
В администрации Жвачкина прокомментировали сообщения о его отставке - РИА Новости, 26.01.2022
В администрации Жвачкина прокомментировали сообщения о его отставке
Данные СМИ о возможной скорой отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина – слухи, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь главы региона Константин... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T09:31
2022-01-26T09:31
2022-01-26T09:31
политика
томская область
единая россия
сергей жвачкин
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НОВОСИБИРСК, 26 янв – РИА Новости. Данные СМИ о возможной скорой отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина – слухи, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь главы региона Константин Карпачев.Ранее "Ведомости" со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента и "Единой России", сообщили о том, что первые губернаторские отставки могут начаться уже в первом квартале этого года. Среди будущих "отставников" называется фамилия Жвачкина, второй губернаторский срок которого истекает в этом году.Сергей Жвачкин возглавляет Томскую область с 2012 года. В 2017 году он переизбрался на второй губернаторский срок, который истекает в 2022 году. До этого Жвачкин работал в нефтегазовой сфере.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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политика, томская область, единая россия, сергей жвачкин
В администрации Жвачкина прокомментировали сообщения о его отставке
Пресс-секретарь томского губернатора Карпачев назвал данные об отставке Жвачкина слухами
НОВОСИБИРСК, 26 янв – РИА Новости. Данные СМИ о возможной скорой отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкина – слухи, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь главы региона Константин Карпачев.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента и "Единой России", сообщили о том, что первые губернаторские отставки могут начаться уже в первом квартале этого года. Среди будущих "отставников" называется фамилия Жвачкина, второй губернаторский срок которого истекает в этом году.
"Мы не комментируем слухи", - сказал Карпачев.
Сергей Жвачкин
возглавляет Томскую область
с 2012 года. В 2017 году он переизбрался на второй губернаторский срок, который истекает в 2022 году. До этого Жвачкин работал в нефтегазовой сфере.