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Религия
https://ria.ru/20220126/zhaloba-1769598495.html
Иск в ЕСПЧ о притеснениях в России верующих необоснован, заявил Виноградов
Иск в ЕСПЧ о притеснениях в России верующих необоснован, заявил Виноградов - РИА Новости, 26.01.2022
Иск в ЕСПЧ о притеснениях в России верующих необоснован, заявил Виноградов
В жалобе Украины в ЕСПЧ о якобы притеснениях Россией представителей разных конфессий нет фактов, она необоснованна, заявил уполномоченный представитель РФ в... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:39
2022-01-26T13:39
религия
украина
европейский суд по правам человека (еспч)
михаил виноградов
украинская православная церковь
россия
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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. В жалобе Украины в ЕСПЧ о якобы притеснениях Россией представителей разных конфессий нет фактов, она необоснованна, заявил уполномоченный представитель РФ в ЕСПЧ Михаил Виноградов.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге начал в среду рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году."Власти Украины в очень общих чертах ссылаются на предполагаемое нарушение статьи 9 Конвенции в связи с притеснением представителей любых конфессий, кроме Русской Православной Церкви. Внимательное изучение жалобы показывает, что утверждения властей Украины имеют целью защиту прав верующих, принадлежащих к Украинской Православной Церкви Киевского патриархата и Украинской Греко-Католической церкви. Тем не менее, в материалах жалобы мы не находим ни одного утверждения о факте ущемления прав представителей указанных конфессий", - заявил Виноградов, выступая в среду в суде."Единственная религиозная община, которая, как можно усмотреть из представленных материалах, якобы подвергается притеснению – приверженцы секты "Свидетели Иеговы"*. Однако в жалобе Украины доказательств такого притеснения мы также не находим. Фактов преследования священнослужителей также не указано и не установлено. Следовательно, жалоба в данной части должна быть признана явно необоснованной", - подчеркнул российский представитель.Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.Малазиский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220126/zhaloba-1769595936.html
https://ria.ru/20210610/mh17-1736442341.html
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украина, европейский суд по правам человека (еспч), михаил виноградов, украинская православная церковь, россия
13:39 26.01.2022
 
Иск в ЕСПЧ о притеснениях в России верующих необоснован, заявил Виноградов

Представитель в ЕСПЧ Виноградов: иск Киева о притеснении верующих в России необоснован

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Доминик Вомер
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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. В жалобе Украины в ЕСПЧ о якобы притеснениях Россией представителей разных конфессий нет фактов, она необоснованна, заявил уполномоченный представитель РФ в ЕСПЧ Михаил Виноградов.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге начал в среду рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
"Власти Украины в очень общих чертах ссылаются на предполагаемое нарушение статьи 9 Конвенции в связи с притеснением представителей любых конфессий, кроме Русской Православной Церкви. Внимательное изучение жалобы показывает, что утверждения властей Украины имеют целью защиту прав верующих, принадлежащих к Украинской Православной Церкви Киевского патриархата и Украинской Греко-Католической церкви. Тем не менее, в материалах жалобы мы не находим ни одного утверждения о факте ущемления прав представителей указанных конфессий", - заявил Виноградов, выступая в среду в суде.
"Единственная религиозная община, которая, как можно усмотреть из представленных материалах, якобы подвергается притеснению – приверженцы секты "Свидетели Иеговы"*. Однако в жалобе Украины доказательств такого притеснения мы также не находим. Фактов преследования священнослужителей также не указано и не установлено. Следовательно, жалоба в данной части должна быть признана явно необоснованной", - подчеркнул российский представитель.
Флаг Украины на здании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
13:30
Виноградов: Киев не привел фактов о нарушении права на образование в России
Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.
Малазиский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Владимир Цемах - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня 2021, 12:43
Свидетель по делу MH17 заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" в Донбассе
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
9 марта 2020, 00:44
Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
 
РелигияУкраинаЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Михаил ВиноградовУкраинская православная церковьРоссия
 
 
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