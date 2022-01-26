https://ria.ru/20220126/zhaloba-1769595936.html

Виноградов: Киев не привел фактов о нарушении права на образование в России

Виноградов: Киев не привел фактов о нарушении права на образование в России - РИА Новости, 26.01.2022

Виноградов: Киев не привел фактов о нарушении права на образование в России

Украина не привела ни один факт нарушения права на образование в жалобе против РФ в ЕСПЧ, а жалоба о якобы нарушениях права граждан Донбасса участвовать в... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:30

2022-01-26T13:30

2022-01-26T13:30

в мире

украина

европейский суд по правам человека (еспч)

михаил виноградов

mh17. расследование

россия

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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Украина не привела ни один факт нарушения права на образование в жалобе против РФ в ЕСПЧ, а жалоба о якобы нарушениях права граждан Донбасса участвовать в выборах президента не подпадает под Конвенцию, заявил представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов.Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.Виноградов также обратил внимание, что часть жалобы, касающаяся предполагаемого нарушения права на участие граждан в свободных президентские выборы на Донбассе, не подпадает под критерии Конвенции rationae materae, и, следовательно, является неприемлемой.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в среду рассматривает жалобы Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.Малазиский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.

https://ria.ru/20220126/espch-1769591867.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

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в мире, украина, европейский суд по правам человека (еспч), михаил виноградов, mh17. расследование, россия