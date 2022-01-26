https://ria.ru/20220126/zhaloba-1769592519.html

Виноградов прокомментировал иск Киева по политдеятельности в ЛНР и ДНР

Виноградов прокомментировал иск Киева по политдеятельности в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 26.01.2022

Виноградов прокомментировал иск Киева по политдеятельности в ЛНР и ДНР

Жалоба Украины в ЕСПЧ в адрес РФ об ограничении политдеятельности властями ЛНР и ДНР должна быть отклонена, там нет конкретики, заявил представитель РФ при ЕСПЧ РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:15

2022-01-26T13:15

2022-01-26T13:15

в мире

украина

европейский суд по правам человека (еспч)

михаил виноградов

донбасс

россия

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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Жалоба Украины в ЕСПЧ в адрес РФ об ограничении политдеятельности властями ЛНР и ДНР должна быть отклонена, там нет конкретики, заявил представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов.Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе."Властями Украины также приводятся аргументы о нарушении статьи 11 Конвенции в связи с ограничением политической деятельности и преследованием политиков властями ДНР и ЛНР. При этом никаких конкретных утверждений об отдельных действиях, убедительно свидетельствующих о воспрепятствовании властями Донецкой и Луганской областей Украины политической деятельности, не представлено", - заявил Виноградов, выступая в среду в суде.По его словам, в жалобе можно найти лишь утверждения о том, что политическая деятельность была существенно ограничена весной 2014 года. Тем не менее, соответствующая жалоба была заявлена властями Украины в августе 2015 года.В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены. Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220126/donbass-1769580131.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769257715.html

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в мире, украина, европейский суд по правам человека (еспч), михаил виноградов, донбасс, россия