Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/zhaloba-1769592519.html
Виноградов прокомментировал иск Киева по политдеятельности в ЛНР и ДНР
Виноградов прокомментировал иск Киева по политдеятельности в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 26.01.2022
Виноградов прокомментировал иск Киева по политдеятельности в ЛНР и ДНР
Жалоба Украины в ЕСПЧ в адрес РФ об ограничении политдеятельности властями ЛНР и ДНР должна быть отклонена, там нет конкретики, заявил представитель РФ при ЕСПЧ РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:15
2022-01-26T13:15
в мире
украина
европейский суд по правам человека (еспч)
михаил виноградов
донбасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140347/32/1403473294_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6ee17eafb68f1902d0f68ff81d6eb29d.jpg
СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Жалоба Украины в ЕСПЧ в адрес РФ об ограничении политдеятельности властями ЛНР и ДНР должна быть отклонена, там нет конкретики, заявил представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов.Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе."Властями Украины также приводятся аргументы о нарушении статьи 11 Конвенции в связи с ограничением политической деятельности и преследованием политиков властями ДНР и ЛНР. При этом никаких конкретных утверждений об отдельных действиях, убедительно свидетельствующих о воспрепятствовании властями Донецкой и Луганской областей Украины политической деятельности, не представлено", - заявил Виноградов, выступая в среду в суде.По его словам, в жалобе можно найти лишь утверждения о том, что политическая деятельность была существенно ограничена весной 2014 года. Тем не менее, соответствующая жалоба была заявлена властями Украины в августе 2015 года.В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены. Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220126/donbass-1769580131.html
https://ria.ru/20200309/1568240104.html
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769257715.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140347/32/1403473294_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1538d1755cde212fd9caf62b20fc87d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европейский суд по правам человека (еспч), михаил виноградов, донбасс, россия
13:15 26.01.2022
 
Виноградов прокомментировал иск Киева по политдеятельности в ЛНР и ДНР

Представитель России в ЕСПЧ Виноградов: в жалобе Киева по Донбассу нет конкретики

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека
Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Жалоба Украины в ЕСПЧ в адрес РФ об ограничении политдеятельности властями ЛНР и ДНР должна быть отклонена, там нет конкретики, заявил представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов.
Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.
Паспорта граждан ДНР и РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
12:32
Представитель России ответил на критику выдачи паспортов жителям Донбасса
"Властями Украины также приводятся аргументы о нарушении статьи 11 Конвенции в связи с ограничением политической деятельности и преследованием политиков властями ДНР и ЛНР. При этом никаких конкретных утверждений об отдельных действиях, убедительно свидетельствующих о воспрепятствовании властями Донецкой и Луганской областей Украины политической деятельности, не представлено", - заявил Виноградов, выступая в среду в суде.
По его словам, в жалобе можно найти лишь утверждения о том, что политическая деятельность была существенно ограничена весной 2014 года. Тем не менее, соответствующая жалоба была заявлена властями Украины в августе 2015 года.
"Таким образом, данная часть жалобы в любом случае должна быть отклонена как неприемлемая в связи с пропуском заявителем шестимесячного срока для ее подачи", - подчеркнул российский представитель.
В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены. Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
9 марта 2020, 00:44
Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 14:31
Пушков раскрыл цель Запада на Украине
 
В миреУкраинаЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Михаил ВиноградовДонбассРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45"Очень опасно": Пушков озвучил позицию России по вопросу судьбы ДНР и ЛНР
01:33Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда
01:33В США заявили о готовности ввести масштабные санкции против России
01:22В ЕС оценили ответ США на предложения России
01:17Советники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашений
01:15Экономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсии
01:12Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
01:08Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
Лента новостейМолния
"Очень опасно": Пушков озвучил позицию России по вопросу судьбы ДНР и ЛНРМинобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады ЛенинградаВ США заявили о готовности ввести масштабные санкции против РоссииВ ЕС оценили ответ США на предложения РоссииСоветники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашенийЭкономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсииГлава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНРГлава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган