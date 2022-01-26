https://ria.ru/20220126/zhaloba-1769564400.html

Представитель России отверг обвинения Нидерландов в крушении MH17

Представитель России отверг обвинения Нидерландов в крушении MH17 - РИА Новости, 26.01.2022

Представитель России отверг обвинения Нидерландов в крушении MH17

Москва непричастна к крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году, заявил уполномоченный при Европейском суде по правам человека Михаил Виноградов. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:27

2022-01-26T11:27

2022-01-26T15:20

нидерланды

россия

в мире

киев

страсбург

николай винниченко

генеральная прокуратура рф

европейский суд по правам человека (еспч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd55b3b8fbafb2e16030d712c888467d.jpg

СТРАСБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Москва непричастна к крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году, заявил уполномоченный при Европейском суде по правам человека Михаил Виноградов.Ранее ЕСПЧ начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России.Он подчеркнул, что Москва не признает своей ответственности за случившееся."В заключение, учитывая вышеизложенное, власти Российской Федерации просят Суд отклонить жалобы властей Нидерландов и Украины в полном объеме", — заявил Виноградов.Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против России, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела. Кремль это отрицает и называет претензии неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта.В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил действия Амстердама как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы объединили в один документ.Москва 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в ней Киеву вменяется в вину крушение рейса MH17 из-за того, что украинские власти не закрыли воздушное пространство. Суд зарегистрировал обращение, но пока не приступил к его рассмотрению.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС России из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД России заявлял, что обвинения в причастности Москвы к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220126/espch-1769563815.html

https://ria.ru/20211221/sotsseti-1764764394.html

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

https://ria.ru/20220126/mh17-1769584611.html

нидерланды

россия

киев

страсбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нидерланды, россия, в мире, киев, страсбург, николай винниченко, генеральная прокуратура рф, европейский суд по правам человека (еспч), михаил виноградов, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф