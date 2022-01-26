https://ria.ru/20220126/zemlya-1769636845.html

Гибель Земли оказалась ближе, чем думали ученые

Ученые изменили прогноз об эволюции Земли - РИА Новости, 26.01.2022

Гибель Земли оказалась ближе, чем думали ученые

Группа исследователей из Высшей технической школы Цюриха выяснила, что ядро Земли остывает в полтора раза быстрее, чем считалось ранее. Результаты их работы... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:28

2022-01-26T16:28

2022-01-26T23:19

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Группа исследователей из Высшей технической школы Цюриха выяснила, что ядро Земли остывает в полтора раза быстрее, чем считалось ранее. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Earth and Planetary Science Letters."Мы обнаружили, что теплопроводность на границе мантии и ядра примерно в полтора раза выше, чем мы думали. Это говорит о более высоком потоке тепла из ядра и, следовательно, более высокой мантийной конвекции", — отмечается в материале.Во время научного эксперимента специалисты изучили в лабораторных условиях, как материалы из промежуточного слоя Земли проводят тепло. Полученные данные помогли оценить, что происходит в недрах планеты.В научном исследовании утверждается, что Земля остывала на протяжении всего своего существования. Однако представление о скорости этого процесса меняет понимание эволюции планеты, поскольку от этого зависят извержения вулканов и движение тектонических плит.Охлаждение ядра приведет к тому, что Земля перестанет быть активной и станет похожа на такие твердые планеты Солнечной системы, как Меркурий или Марс.

https://ria.ru/20220125/voda-1769421976.html

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