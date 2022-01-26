https://ria.ru/20220126/zapad-1769615591.html

Лавров отметил изменение тональности разговора Запада с Россией

Лавров отметил изменение тональности разговора Запада с Россией - РИА Новости, 26.01.2022

Лавров отметил изменение тональности разговора Запада с Россией

Тональность разговора Запада с РФ изменилась, когда ее военно-промышленный комплекс "сделал колоссальный прорыв", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:46

2022-01-26T14:46

2022-01-26T22:08

россия

в мире

госдума рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Тональность разговора Запада с РФ изменилась, когда ее военно-промышленный комплекс "сделал колоссальный прорыв", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Когда ВПК сделал колоссальный прорыв, когда российские вооруженные силы стали тем, что они сейчас из себя представляют, тональность разговора с нами изменилась. Это не значит, что надо во всем полагаться на грубую силу, но, как говорится, это американская пословица - когда кольт в кармане, с тобой вежливей разговаривать начинают", - заявил Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме РФ.

https://ria.ru/20211228/peregovory-1765896352.html

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россия, в мире, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров