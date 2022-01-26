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Лавров отметил изменение тональности разговора Запада с Россией
Лавров отметил изменение тональности разговора Запада с Россией - РИА Новости, 26.01.2022
Лавров отметил изменение тональности разговора Запада с Россией
Тональность разговора Запада с РФ изменилась, когда ее военно-промышленный комплекс "сделал колоссальный прорыв", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:46
2022-01-26T14:46
2022-01-26T22:08
россия
в мире
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Тональность разговора Запада с РФ изменилась, когда ее военно-промышленный комплекс "сделал колоссальный прорыв", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Когда ВПК сделал колоссальный прорыв, когда российские вооруженные силы стали тем, что они сейчас из себя представляют, тональность разговора с нами изменилась. Это не значит, что надо во всем полагаться на грубую силу, но, как говорится, это американская пословица - когда кольт в кармане, с тобой вежливей разговаривать начинают", - заявил Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме РФ.
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россия, в мире, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
14:46 26.01.2022 (обновлено: 22:08 26.01.2022)
Лавров отметил изменение тональности разговора Запада с Россией
Глава МИД Лавров: тональность разговора Запада с Россией кардинально изменилась