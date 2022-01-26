https://ria.ru/20220126/zakon-1769670856.html

Расширен перечень районов-участников программы "Вологодский гектар"

Расширен перечень районов-участников программы "Вологодский гектар" - РИА Новости, 26.01.2022

Расширен перечень районов-участников программы "Вологодский гектар"

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области внесли изменения в региональный закон "Об особенностях предоставления земельных участков из фонда... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:46

2022-01-26T18:46

2022-01-26T18:46

вологодская область

белозерский район

андрей луценко

жилье

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ВОЛОГДА, 26 янв - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области внесли изменения в региональный закон "Об особенностях предоставления земельных участков из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения на территории Вологодской области", тем самым расширив перечень районов, которые участвуют в программе "Вологодский гектар", сообщает пресс-служба областного парламента.В пресс-службе напомнили, что программа "Вологодский гектар" реализуется в Вологодской области с 2019 года. Программа направлена на развитие сельских территорий и поддержку сельхозпроизводителей и призвана максимально задействовать неиспользованные земли сельхозназначения для животноводства, организации крестьянских (фермерских) хозяйств, заготовки сена, выпаса скота и других смежных задач.В настоящее время "Вологодский гектар" действует на территории шести муниципальных районов области - Никольского, Вожегодского, Вашкинского, Бабаевского, Вытегорского и Харовского."Уже с первого апреля этого года 130 гектаров в Белозерском районе и 124 гектара в Тарногском смогут быть предоставлены для развития сельского хозяйства на Вологодчине. Отмечу, что для поддержки наших "земледельцев" системно дорабатывается нормотворческая база. Уже с этого года вступают в силу ряд новелл в законодательстве. Например, с первого марта на земельных участках, которые реально эксплуатируются фермерами, разрешается жилая застройка – можно установить дом до трех этажей и площадью до 500 квадратных метров. А уже с первого января на участках "Вологодского гектара" можно будет развивать и сельский туризм", - сказал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко, комментируя решение областного парламента.В пресс-службе также отметили, что более 210 земельных участков общей площадью более 1800 гектаров уже предоставлены аграриям по программе "Вологодский гектар".

https://ria.ru/20211217/gazifikatsiya-1764175374.html

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белозерский район, андрей луценко, жилье