https://ria.ru/20220126/zakharova-1769565414.html

Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах

Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах - РИА Новости, 26.01.2022

Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об "агрессии России" на своих границах. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:31

2022-01-26T11:31

2022-01-26T13:02

в мире

украина

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

донбасс

мария захарова

энтони блинкен

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_53:431:2928:2048_1920x0_80_0_0_aca592d6f78036ec79a2b04247920965.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об "агрессии России" на своих границах."Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс "агрессию России на ее границах". Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ", — написала дипломат в телеграм-канале.В последние месяцы Запад активно обвиняет Россию в подготовке "вторжения" на Украину, заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством.В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что перемещают военных и технику в пределах своих территорий. В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить группировку Североатлантического альянса у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации в регионе — действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов и оружие, увеличивают число военных учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. Все эти действия Россия расценивает как красные линии.В конце прошлого года Москва предложила Западу пути разрешения противоречий, передав Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, но пока переговоры ни к чему не привели.

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

украина

сша

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, мария захарова, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия, лиз трасс