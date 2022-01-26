https://ria.ru/20220126/zakharova-1769565414.html
Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах
Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах - РИА Новости, 26.01.2022
Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об "агрессии России" на своих границах. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:31
2022-01-26T11:31
2022-01-26T13:02
в мире
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сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донбасс
мария захарова
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об "агрессии России" на своих границах."Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс "агрессию России на ее границах". Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ", — написала дипломат в телеграм-канале.В последние месяцы Запад активно обвиняет Россию в подготовке "вторжения" на Украину, заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством.В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что перемещают военных и технику в пределах своих территорий. В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить группировку Североатлантического альянса у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации в регионе — действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов и оружие, увеличивают число военных учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. Все эти действия Россия расценивает как красные линии.В конце прошлого года Москва предложила Западу пути разрешения противоречий, передав Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, но пока переговоры ни к чему не привели.
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в мире, украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, мария захарова, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия, лиз трасс
11:31 26.01.2022 (обновлено: 13:02 26.01.2022)
Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах
Представитель МИД Захарова пошутила над Блинкеном из-за заявления об "агрессии России"
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией ответила
на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об "агрессии России" на своих границах.
"Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс
"агрессию России
на ее границах". Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ", — написала дипломат в телеграм-канале.
В последние месяцы Запад активно обвиняет Россию в подготовке "вторжения" на Украину, заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством.
В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что перемещают военных и технику в пределах своих территорий. В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить группировку Североатлантического альянса у российских границ.
Там также объясняли, что основная причина эскалации в регионе — действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов и оружие, увеличивают число военных учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. Все эти действия Россия расценивает как красные линии.
В конце прошлого года Москва предложила Западу пути разрешения противоречий, передав Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, но пока переговоры ни к чему не привели.