https://ria.ru/20220126/yurist-1769599214.html

Юрист прокомментировала закон о пожизненном сроке для педофилов

Юрист прокомментировала закон о пожизненном сроке для педофилов - РИА Новости, 26.01.2022

Юрист прокомментировала закон о пожизненном сроке для педофилов

В ряде других стран за насилие над детьми используются более жесткие, чем в РФ, наказания, в том числе и смертная казнь, рассказала РИА Новости член Ассоциации... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:41

2022-01-26T13:41

2022-01-26T13:41

общество

сша

европа

ассоциация юристов россии

совет федерации рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96902/50/969025029_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_919fb8abb3496a5c00456784fe090529.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В ряде других стран за насилие над детьми используются более жесткие, чем в РФ, наказания, в том числе и смертная казнь, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, комментируя одобренный Совфедом закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов.По словам эксперта, вопрос наказания педофилов стоит остро уже который год."Посягательства на половую неприкосновенность малолетних – весьма болезненная для общества тема. Данный законопроект в связи с последними громкими случаями совершения таких преступлений, считаем, будет воспринят обществом положительно. По поводу своевременности принятия однозначно оценивать сложно, но практику назначения наказаний в последние годы можно считать сложившейся и готовой руководствоваться и новой, максимальной, санкцией", - сказала Спиридонова.По ее словам, решение вопроса об УДО для педофилов должно решаться с обязательным учётом заключения врачей-психиатров о вероятности рецидива со стороны осуждённого, а в качестве основания для отмены УДО нужно рассматривать отказ преступника проходить лечение, если оно ему было назначено."В других странах используются довольно строгие наказания, помимо лишения свободы. В США применяется химическая кастрация педофилов (в зависимости от штата – добровольная или обязательная)... Наиболее строгие наказания за педофилию предусматриваются в восточных странах. В Китае и ряде других стран за подобные преступления предусматривается смертная казнь, причём порой наказания исполняются публично и изощренными способами", - поведала Спиридонова.Кроме того, по ее словам, в некоторых странах Европы, помимо кастрации и принудительного лечения, ведутся реестры педофилов, к которым имеют доступ госорганы и учреждения, работающие с детьми.Законопроект, ушедший на подпись к президенту, предусматривает, что пожизненное лишение свободы будет распространяться в первую очередь на педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14). Кроме того, пожизненные сроки будут угрожать педофилам, которых поймали впервые, но их жертвами стали два и более ребенка или их преступление сопряжено с совершением другого, тяжкого или особо тяжкого.

https://ria.ru/20220126/sovfed-1769560205.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сша, европа, ассоциация юристов россии, совет федерации рф, россия