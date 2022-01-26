https://ria.ru/20220126/yurist-1769599214.html
Юрист прокомментировала закон о пожизненном сроке для педофилов
Юрист прокомментировала закон о пожизненном сроке для педофилов - РИА Новости, 26.01.2022
Юрист прокомментировала закон о пожизненном сроке для педофилов
В ряде других стран за насилие над детьми используются более жесткие, чем в РФ, наказания, в том числе и смертная казнь, рассказала РИА Новости член Ассоциации... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:41
2022-01-26T13:41
2022-01-26T13:41
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В ряде других стран за насилие над детьми используются более жесткие, чем в РФ, наказания, в том числе и смертная казнь, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, комментируя одобренный Совфедом закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов.По словам эксперта, вопрос наказания педофилов стоит остро уже который год."Посягательства на половую неприкосновенность малолетних – весьма болезненная для общества тема. Данный законопроект в связи с последними громкими случаями совершения таких преступлений, считаем, будет воспринят обществом положительно. По поводу своевременности принятия однозначно оценивать сложно, но практику назначения наказаний в последние годы можно считать сложившейся и готовой руководствоваться и новой, максимальной, санкцией", - сказала Спиридонова.По ее словам, решение вопроса об УДО для педофилов должно решаться с обязательным учётом заключения врачей-психиатров о вероятности рецидива со стороны осуждённого, а в качестве основания для отмены УДО нужно рассматривать отказ преступника проходить лечение, если оно ему было назначено."В других странах используются довольно строгие наказания, помимо лишения свободы. В США применяется химическая кастрация педофилов (в зависимости от штата – добровольная или обязательная)... Наиболее строгие наказания за педофилию предусматриваются в восточных странах. В Китае и ряде других стран за подобные преступления предусматривается смертная казнь, причём порой наказания исполняются публично и изощренными способами", - поведала Спиридонова.Кроме того, по ее словам, в некоторых странах Европы, помимо кастрации и принудительного лечения, ведутся реестры педофилов, к которым имеют доступ госорганы и учреждения, работающие с детьми.Законопроект, ушедший на подпись к президенту, предусматривает, что пожизненное лишение свободы будет распространяться в первую очередь на педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14). Кроме того, пожизненные сроки будут угрожать педофилам, которых поймали впервые, но их жертвами стали два и более ребенка или их преступление сопряжено с совершением другого, тяжкого или особо тяжкого.
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общество, сша, европа, ассоциация юристов россии, совет федерации рф, россия
Юрист прокомментировала закон о пожизненном сроке для педофилов
Юрист Спиридонова: в других странах за педофилию наказывают строже, чем в России
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В ряде других стран за насилие над детьми используются более жесткие, чем в РФ, наказания, в том числе и смертная казнь, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, комментируя одобренный Совфедом закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов.
По словам эксперта, вопрос наказания педофилов стоит остро уже который год.
"Посягательства на половую неприкосновенность малолетних – весьма болезненная для общества тема. Данный законопроект в связи с последними громкими случаями совершения таких преступлений, считаем, будет воспринят обществом положительно. По поводу своевременности принятия однозначно оценивать сложно, но практику назначения наказаний в последние годы можно считать сложившейся и готовой руководствоваться и новой, максимальной, санкцией", - сказала Спиридонова.
По ее словам, решение вопроса об УДО для педофилов должно решаться с обязательным учётом заключения врачей-психиатров о вероятности рецидива со стороны осуждённого, а в качестве основания для отмены УДО нужно рассматривать отказ преступника проходить лечение, если оно ему было назначено.
"В других странах используются довольно строгие наказания, помимо лишения свободы. В США
применяется химическая кастрация педофилов (в зависимости от штата – добровольная или обязательная)... Наиболее строгие наказания за педофилию предусматриваются в восточных странах. В Китае
и ряде других стран за подобные преступления предусматривается смертная казнь, причём порой наказания исполняются публично и изощренными способами", - поведала Спиридонова.
Кроме того, по ее словам, в некоторых странах Европы
, помимо кастрации и принудительного лечения, ведутся реестры педофилов, к которым имеют доступ госорганы и учреждения, работающие с детьми.
Законопроект, ушедший на подпись к президенту, предусматривает, что пожизненное лишение свободы будет распространяться в первую очередь на педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14). Кроме того, пожизненные сроки будут угрожать педофилам, которых поймали впервые, но их жертвами стали два и более ребенка или их преступление сопряжено с совершением другого, тяжкого или особо тяжкого.