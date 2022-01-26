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В России подешевели яйца
В России подешевели яйца - РИА Новости, 26.01.2022
В России подешевели яйца
Гречка в России с 15 по 21 января подорожала на 0,69%, сахар - на 0,71%; свинина, мясо кур и яйца дешевеют, следует из данных Росстата. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T19:32
2022-01-26T19:32
экономика
продукты
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Гречка в России с 15 по 21 января подорожала на 0,69%, сахар - на 0,71%; свинина, мясо кур и яйца дешевеют, следует из данных Росстата.Гречка с 15 по 21 января выросла в цене на 0,69%, с начала года - на 1,89%. Так, в 54 регионах страны гречка за неделю подорожала на 0,1-4,5%, в 11 цены не изменились, а в 20 регионах - снизились на 0,1-1,9%. Свинина (кроме бескостного мяса) за отчетный период стала дешевле на 0,03%, а с начала года по 21 января - на 0,43%.Цены на сахар-песок за период с 15 по 21 января в среднем по России увеличились на 0,71%, с начала года к отчетной дате - на 1,84%. По данным Росстата, в 74 субъектах РФ цена на сахар за неделю выросла на 0,1-3,4%, в четырех - цены не изменились, а в семи регионах - снизились на 0,1-1,6%.Подсолнечное масло подорожало на 0,08%, в том числе в 38 субъектах РФ - на 0,1-4,5%. "В 26 субъектах цены не изменились. В 21 субъекте цены снизились на 0,1-4,5%", - говорится в материалах ведомства. С начала года по 21 января подсолнечное масло в РФ в среднем стало дороже на 0,2%.Куриные яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 1,32%, в том числе в 57 субъектах РФ – на 0,1-4%, а в девяти – на 4,1-9,5%. По данным Росстата, в 57 субъектах РФ куриные яйца стали дешевле на 0,1-4%, в девяти – на 4,1-9,5%. В четырех регионах цены на них не изменились, а в 15 - выросли на 0,1-5,2%. С начала года куриные яйца в стране стали дешевле на 2,37%.Цены на охлажденные и мороженые куры за отчетный период снизились на 0,55%, а с начала года по 21 января - на 1,07%. В 56 субъектах РФ они стали дешевле на 0,1-4,6%, в восьми - цены не изменились, а в 21 регионе - выросли на 0,1-2,1%.Согласно данным ведомства, пастеризованное питьевое молоко за период с 15 по 21 января стало дороже на 0,6%, стерилизованное - на 0,46%, а сухие молочные смеси для детского питания - на 0,12%. Цена на овощные консервы для детского питания выросла на 0,49%, на фруктово-ягодные - на 0,01%. Цены на шоколадные конфеты снизились на 0,7%, на черный чай – на 0,6%.Пшеничная мука с 15 по 21 января подорожала на 0,25% (с начала года - на 1,42%), черный хлеб не изменился в цене (с начала года - подорожал на 0,51%), макаронные изделия стали дороже на 0,66% (с начала года - на 2,39). Вермишель выросла в цене на 0,72% (с начала года – на 1,53%), белый хлеб - на 0,17% (с начала года - на 0,71%). Рис подорожал на 0,47% (с начала года - на 1,02%), пшено - подешевело на 0,1% (с начала года - на 0,94%).Капуста в России за период с 15 по 21 января подорожала на 2,7%, морковь - на 1,67%, картофель и яблоки выросли в цене меньше - на 0,4% и 0,47%, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период увеличились в среднем на 0,9%, а наиболее заметно подорожали белокочанная капуста, морковь и помидоры.Цены на свежую белокочанную капусту за период с 15 по 21 января в среднем по России увеличились на 2,7%, с начала года - на 11,16%. "Капуста белокочанная в 46 субъектах Российской Федерации подорожала на 0,1-4%, в 26 субъектах – на 4,1-11,9%. В четырех субъектах цены не изменились. В девяти субъектах цены снизились на 0,2-1,6%", - сообщает Росстат.Морковь в среднем по России за отчетный период подорожала на 1,67%, с начала года по 21 января - на 6,12%. Согласно данным статведомства, в 48 регионах цены на морковь выросли на 0,1-4%, в 13 – на 4,1-8,8%, в пяти регионах - не изменились, а в 19 - снизились на 0,1-3,9%.Цена на помидоры с 15 по 21 января выросла в среднем на 1,55%: в частности, в 38 субъектах РФ они подорожали на 0,3-4%, в 21 субъекте – на 4,1-12,1%. "В шести субъектах цены не изменились. В 20 субъектах цены снизились на 0,6-3,5%", - уточняет Росстат. С начала года по 21 января помидоры в среднем стали дороже на 10,59%.За период с 15 по 21 января цены на огурцы увеличились в среднем на 1,18% (с начала года - на 9,27%), на свеклу - на 0,25% (с начала года - на 3%), репчатый лук стал дороже на 0,16% (с начала года - на 1,88%), яблоки - на 0,47% (с начала года - на 1,87%), картофель - на 0,4% (с начала года - на 2,39%).Бананы за отчетную неделю подорожали на 1,32%, с начала года по 21 января - на 6,34%. Водка с 15 по 21 января подорожала на 0,29%, с начала года - на 1,01%. Цены на поваренную соль выросли за неделю на 0,28%, с начала года по 21 января - на 0,51%.
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экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия
19:32 26.01.2022
 
В России подешевели яйца

Росстат: в России с 15 по 21 января куриные яйца в среднем подешевели на 1,32%

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдел с куриными яйцами в гипермаркете
Отдел с куриными яйцами в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отдел с куриными яйцами в гипермаркете
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Гречка в России с 15 по 21 января подорожала на 0,69%, сахар - на 0,71%; свинина, мясо кур и яйца дешевеют, следует из данных Росстата.
Гречка с 15 по 21 января выросла в цене на 0,69%, с начала года - на 1,89%. Так, в 54 регионах страны гречка за неделю подорожала на 0,1-4,5%, в 11 цены не изменились, а в 20 регионах - снизились на 0,1-1,9%. Свинина (кроме бескостного мяса) за отчетный период стала дешевле на 0,03%, а с начала года по 21 января - на 0,43%.
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Цены на сахар-песок за период с 15 по 21 января в среднем по России увеличились на 0,71%, с начала года к отчетной дате - на 1,84%. По данным Росстата, в 74 субъектах РФ цена на сахар за неделю выросла на 0,1-3,4%, в четырех - цены не изменились, а в семи регионах - снизились на 0,1-1,6%.
Подсолнечное масло подорожало на 0,08%, в том числе в 38 субъектах РФ - на 0,1-4,5%. "В 26 субъектах цены не изменились. В 21 субъекте цены снизились на 0,1-4,5%", - говорится в материалах ведомства. С начала года по 21 января подсолнечное масло в РФ в среднем стало дороже на 0,2%.
Куриные яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 1,32%, в том числе в 57 субъектах РФ – на 0,1-4%, а в девяти – на 4,1-9,5%. По данным Росстата, в 57 субъектах РФ куриные яйца стали дешевле на 0,1-4%, в девяти – на 4,1-9,5%. В четырех регионах цены на них не изменились, а в 15 - выросли на 0,1-5,2%. С начала года куриные яйца в стране стали дешевле на 2,37%.
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Цены на охлажденные и мороженые куры за отчетный период снизились на 0,55%, а с начала года по 21 января - на 1,07%. В 56 субъектах РФ они стали дешевле на 0,1-4,6%, в восьми - цены не изменились, а в 21 регионе - выросли на 0,1-2,1%.
Согласно данным ведомства, пастеризованное питьевое молоко за период с 15 по 21 января стало дороже на 0,6%, стерилизованное - на 0,46%, а сухие молочные смеси для детского питания - на 0,12%. Цена на овощные консервы для детского питания выросла на 0,49%, на фруктово-ягодные - на 0,01%. Цены на шоколадные конфеты снизились на 0,7%, на черный чай – на 0,6%.
Пшеничная мука с 15 по 21 января подорожала на 0,25% (с начала года - на 1,42%), черный хлеб не изменился в цене (с начала года - подорожал на 0,51%), макаронные изделия стали дороже на 0,66% (с начала года - на 2,39). Вермишель выросла в цене на 0,72% (с начала года – на 1,53%), белый хлеб - на 0,17% (с начала года - на 0,71%). Рис подорожал на 0,47% (с начала года - на 1,02%), пшено - подешевело на 0,1% (с начала года - на 0,94%).
Капуста в России за период с 15 по 21 января подорожала на 2,7%, морковь - на 1,67%, картофель и яблоки выросли в цене меньше - на 0,4% и 0,47%, следует из данных Росстата.
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По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период увеличились в среднем на 0,9%, а наиболее заметно подорожали белокочанная капуста, морковь и помидоры.
Цены на свежую белокочанную капусту за период с 15 по 21 января в среднем по России увеличились на 2,7%, с начала года - на 11,16%. "Капуста белокочанная в 46 субъектах Российской Федерации подорожала на 0,1-4%, в 26 субъектах – на 4,1-11,9%. В четырех субъектах цены не изменились. В девяти субъектах цены снизились на 0,2-1,6%", - сообщает Росстат.
Морковь в среднем по России за отчетный период подорожала на 1,67%, с начала года по 21 января - на 6,12%. Согласно данным статведомства, в 48 регионах цены на морковь выросли на 0,1-4%, в 13 – на 4,1-8,8%, в пяти регионах - не изменились, а в 19 - снизились на 0,1-3,9%.
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Цена на помидоры с 15 по 21 января выросла в среднем на 1,55%: в частности, в 38 субъектах РФ они подорожали на 0,3-4%, в 21 субъекте – на 4,1-12,1%. "В шести субъектах цены не изменились. В 20 субъектах цены снизились на 0,6-3,5%", - уточняет Росстат. С начала года по 21 января помидоры в среднем стали дороже на 10,59%.
За период с 15 по 21 января цены на огурцы увеличились в среднем на 1,18% (с начала года - на 9,27%), на свеклу - на 0,25% (с начала года - на 3%), репчатый лук стал дороже на 0,16% (с начала года - на 1,88%), яблоки - на 0,47% (с начала года - на 1,87%), картофель - на 0,4% (с начала года - на 2,39%).
Бананы за отчетную неделю подорожали на 1,32%, с начала года по 21 января - на 6,34%. Водка с 15 по 21 января подорожала на 0,29%, с начала года - на 1,01%. Цены на поваренную соль выросли за неделю на 0,28%, с начала года по 21 января - на 0,51%.
Работницы на упаковке продукции кондитерской фабрики - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 11:57
В Ассоциации кондитеров прокомментировали сообщения о подорожании продукции
 
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