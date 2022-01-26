https://ria.ru/20220126/yandeks-1769680184.html
Сервисы "Яндекса" включили в реестр Роскомнадзора
Сервисы "Яндекса" включили в реестр Роскомнадзора - РИА Новости, 26.01.2022
Сервисы "Яндекса" включили в реестр Роскомнадзора
Сервисы "Яндекс Go", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T19:41
2022-01-26T19:41
2022-01-26T19:41
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
яндекс
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сервисы "Яндекс Go", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе компании."Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов "Яндекс Go", "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки" в реестр организаторов распространения информации и в соответствии с законом обязаны его исполнить", - говорится в сообщении."Яндекс" был внесен в реестр организаторов распространения информации 12 сентября 2014 года.Первого августа 2014 года вступили в силу поправки к закону об информации. Согласно законодательству РФ, организаторы распространения информации обязаны хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей в течение шести месяцев, а также предоставлять указанную информацию по запросу спецслужб в установленных законами случаях.
https://ria.ru/20220121/shtraf-1768955855.html
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс, россия
Сервисы "Яндекса" включили в реестр Роскомнадзора
Сервисы "Яндекса" включили в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора