https://ria.ru/20220126/yandeks-1769680184.html

Сервисы "Яндекса" включили в реестр Роскомнадзора

Сервисы "Яндекса" включили в реестр Роскомнадзора - РИА Новости, 26.01.2022

Сервисы "Яндекса" включили в реестр Роскомнадзора

Сервисы "Яндекс Go", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T19:41

2022-01-26T19:41

2022-01-26T19:41

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

яндекс

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сервисы "Яндекс Go", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе компании."Мы получили требование на включение сервиса такси и самокатов "Яндекс Go", "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки" в реестр организаторов распространения информации и в соответствии с законом обязаны его исполнить", - говорится в сообщении."Яндекс" был внесен в реестр организаторов распространения информации 12 сентября 2014 года.Первого августа 2014 года вступили в силу поправки к закону об информации. Согласно законодательству РФ, организаторы распространения информации обязаны хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей в течение шести месяцев, а также предоставлять указанную информацию по запросу спецслужб в установленных законами случаях.

https://ria.ru/20220121/shtraf-1768955855.html

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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), яндекс, россия