https://ria.ru/20220126/vzyatka-1769540184.html

В Приангарье арестовали и.о. начальника таможенного поста по делу о взятке

В Приангарье арестовали и.о. начальника таможенного поста по делу о взятке - РИА Новости, 26.01.2022

В Приангарье арестовали и.о. начальника таможенного поста по делу о взятке

Исполняющий обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста арестован в Иркутске по статье о получении крупной взятки, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T08:25

2022-01-26T08:25

2022-01-26T08:25

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 26 янв – РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста арестован в Иркутске по статье о получении крупной взятки, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Исполняющему обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни СК предъявило обвинение по статье о получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый вымогал взятку у директора одного из предприятий по экспорту лесоматериалов. Через посредника за общее покровительство он требовал сумму в размере 3,6 миллиона рублей. Обвиняемый создавал условия, при которых директор предприятия был вынужден передать ему по 300 тысяч рублей ежемесячно, чтобы он не создавал препятствий для ведения бизнеса, отмечают в СК.Следователями СК при взаимодействии с сотрудниками УФСБ таможенник и посредник были задержаны во время передачи взятки. По местам их жительства и работы проведены обыски."Октябрьским районным судом Иркутска обвиняемому – взяткополучателю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, посреднику следствием избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области и отдела по противодействию коррупции Иркутской таможни Сибирского таможенного управления ФТС России.

https://ria.ru/20211222/vzyatochnichestvo-1764911946.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)