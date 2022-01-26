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В Приангарье арестовали и.о. начальника таможенного поста по делу о взятке
В Приангарье арестовали и.о. начальника таможенного поста по делу о взятке - РИА Новости, 26.01.2022
В Приангарье арестовали и.о. начальника таможенного поста по делу о взятке
Исполняющий обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста арестован в Иркутске по статье о получении крупной взятки, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T08:25
2022-01-26T08:25
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 26 янв – РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста арестован в Иркутске по статье о получении крупной взятки, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Исполняющему обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни СК предъявило обвинение по статье о получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый вымогал взятку у директора одного из предприятий по экспорту лесоматериалов. Через посредника за общее покровительство он требовал сумму в размере 3,6 миллиона рублей. Обвиняемый создавал условия, при которых директор предприятия был вынужден передать ему по 300 тысяч рублей ежемесячно, чтобы он не создавал препятствий для ведения бизнеса, отмечают в СК.Следователями СК при взаимодействии с сотрудниками УФСБ таможенник и посредник были задержаны во время передачи взятки. По местам их жительства и работы проведены обыски."Октябрьским районным судом Иркутска обвиняемому – взяткополучателю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, посреднику следствием избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области и отдела по противодействию коррупции Иркутской таможни Сибирского таможенного управления ФТС России.
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
08:25 26.01.2022
 
В Приангарье арестовали и.о. начальника таможенного поста по делу о взятке

И.о. начальника Нижнеудинского таможенного поста арестовали при передаче взятки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ИРКУТСК, 26 янв – РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста арестован в Иркутске по статье о получении крупной взятки, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Исполняющему обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни СК предъявило обвинение по статье о получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый вымогал взятку у директора одного из предприятий по экспорту лесоматериалов. Через посредника за общее покровительство он требовал сумму в размере 3,6 миллиона рублей. Обвиняемый создавал условия, при которых директор предприятия был вынужден передать ему по 300 тысяч рублей ежемесячно, чтобы он не создавал препятствий для ведения бизнеса, отмечают в СК.
Следователями СК при взаимодействии с сотрудниками УФСБ таможенник и посредник были задержаны во время передачи взятки. По местам их жительства и работы проведены обыски.
"Октябрьским районным судом Иркутска обвиняемому – взяткополучателю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, посреднику следствием избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области и отдела по противодействию коррупции Иркутской таможни Сибирского таможенного управления ФТС России.
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