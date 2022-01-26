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Правительство направит более 17 миллиардов рублей на выплаты медработникам

Правительство направит более 17 миллиардов рублей на выплаты медработникам - РИА Новости, 26.01.2022

Правительство направит более 17 миллиардов рублей на выплаты медработникам

Правительство РФ дополнительно направит более 17,3 миллиарда рублей на оплату труда медицинских работников, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:04

2022-01-26T11:04

2022-01-26T11:04

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит более 17,3 миллиарда рублей на оплату труда медицинских работников, сообщает пресс-служба кабмина."Свыше 17,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в 2022 году на зарплату врачей и среднего медицинского персонала. Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что решение было принято, исходя из прогноза годового прироста численности медработников."Рассчитываем, что в текущем году в наши медицинские учреждения на работу придёт немало новых сотрудников – востребованных специалистов", – отмечал Мишустин на заседании кабмина 21 января. По его словам, это около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысячи средних медицинских работников."Пандемия ещё раз доказала, что труд врачей и медсестёр – один из самых значимых. И мы благодарны за всё, что они делают для сохранения здоровья и спасения наших граждан", – подчеркнул глава кабмина и попросил региональные власти строго следить за тем, чтобы не было никаких задержек с выплатой зарплат медработникам.

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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия