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Правительство направит более 17 миллиардов рублей на выплаты медработникам
Правительство направит более 17 миллиардов рублей на выплаты медработникам - РИА Новости, 26.01.2022
Правительство направит более 17 миллиардов рублей на выплаты медработникам
Правительство РФ дополнительно направит более 17,3 миллиарда рублей на оплату труда медицинских работников, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:04
2022-01-26T11:04
2022-01-26T11:04
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит более 17,3 миллиарда рублей на оплату труда медицинских работников, сообщает пресс-служба кабмина."Свыше 17,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в 2022 году на зарплату врачей и среднего медицинского персонала. Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что решение было принято, исходя из прогноза годового прироста численности медработников."Рассчитываем, что в текущем году в наши медицинские учреждения на работу придёт немало новых сотрудников – востребованных специалистов", – отмечал Мишустин на заседании кабмина 21 января. По его словам, это около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысячи средних медицинских работников."Пандемия ещё раз доказала, что труд врачей и медсестёр – один из самых значимых. И мы благодарны за всё, что они делают для сохранения здоровья и спасения наших граждан", – подчеркнул глава кабмина и попросил региональные власти строго следить за тем, чтобы не было никаких задержек с выплатой зарплат медработникам.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия
Правительство направит более 17 миллиардов рублей на выплаты медработникам
Правительство направит более 17 миллиардов рублей на выплаты медработникам
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно направит более 17,3 миллиарда рублей на оплату труда медицинских работников, сообщает пресс-служба кабмина.
"Свыше 17,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в 2022 году на зарплату врачей и среднего медицинского персонала. Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении
.
Подчеркивается, что решение было принято, исходя из прогноза годового прироста численности медработников.
"Рассчитываем, что в текущем году в наши медицинские учреждения на работу придёт немало новых сотрудников – востребованных специалистов", – отмечал Мишустин на заседании кабмина 21 января. По его словам, это около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысячи средних медицинских работников.
"Пандемия ещё раз доказала, что труд врачей и медсестёр – один из самых значимых. И мы благодарны за всё, что они делают для сохранения здоровья и спасения наших граждан", – подчеркнул глава кабмина и попросил региональные власти строго следить за тем, чтобы не было никаких задержек с выплатой зарплат медработникам.