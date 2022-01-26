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В России 10,6% вузов перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19
В России 10,6% вузов перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
В России 10,6% вузов перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19
Смешанный формат обучения действует в 89,4% вузов, исключительно дистанционный в 10,6% вузах, сообщила пресс-служба Минобрнауки России. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:33
2022-01-26T15:33
2022-01-26T15:38
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Смешанный формат обучения действует в 89,4% вузов, исключительно дистанционный в 10,6% вузах, сообщила пресс-служба Минобрнауки России.2 ноября 2021 года Минобрнауки России приняло приказ № 999 "О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации", который дает возможность подведомственным организациям самостоятельно и оперативно реагировать на развитие эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусом инфекции в каждом конкретном регионе, включая переход на удаленный формат работы с применением дистанционных технологий, уточнила пресс-служба.
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общество, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:33 26.01.2022 (обновлено: 15:38 26.01.2022)
В России 10,6% вузов перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19
Смешанный формат обучения ввели в 89,4% российских вузов из-за COVID-19