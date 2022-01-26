https://ria.ru/20220126/vuzy-1769626071.html

В России 10,6% вузов перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19

В России 10,6% вузов перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

В России 10,6% вузов перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19

Смешанный формат обучения действует в 89,4% вузов, исключительно дистанционный в 10,6% вузах, сообщила пресс-служба Минобрнауки России. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:33

2022-01-26T15:33

2022-01-26T15:38

распространение коронавируса

общество

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Смешанный формат обучения действует в 89,4% вузов, исключительно дистанционный в 10,6% вузах, сообщила пресс-служба Минобрнауки России.2 ноября 2021 года Минобрнауки России приняло приказ № 999 "О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации", который дает возможность подведомственным организациям самостоятельно и оперативно реагировать на развитие эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусом инфекции в каждом конкретном регионе, включая переход на удаленный формат работы с применением дистанционных технологий, уточнила пресс-служба.

https://ria.ru/20220126/shkoly-1769551438.html

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общество, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии