22:33 26.01.2022 (обновлено: 22:50 26.01.2022)
В Париже завершилась встреча советников лидеров "нормандской четверки"
Встреча советников лидеров "нормандской четверки" продолжалась более восьми часов
© РИА НовостиРоссийская делегация во главе с Козаком прибыла в ведомство канцлера ФРГ на встречу политсоветников лидеров "нормандской четверки"
Российская делегация во главе с Козаком прибыла в ведомство канцлера ФРГ на встречу политсоветников лидеров "нормандской четверки"
ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Встреча советников лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) в Елисейском дворце в Париже завершилась, сообщил РИА Новости источник в российском посольстве во Франции.
Переговоры, начавшиеся около 12.00 (14.00 мск), продлились почти 8 с половиной часов.
Российскую делегацию на переговорах представляет замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ожидается, что по итогам беседы Козак проинформирует журналистов о результатах встречи.
В начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком. Последний раз советники "нормандского" формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, говоря об ожиданиях от встречи советников лидеров "нормандской" четверки, выражал надежду, что это будет хороший открытый разговор с максимально возможной результативностью.
Так называемый "нормандский" формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.