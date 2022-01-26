https://ria.ru/20220126/vstrecha-1769699757.html

В Париже завершилась встреча советников лидеров "нормандской четверки"

В Париже завершилась встреча советников лидеров "нормандской четверки" - РИА Новости, 26.01.2022

В Париже завершилась встреча советников лидеров "нормандской четверки"

Встреча советников лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) в Елисейском дворце в Париже завершилась, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T22:33

2022-01-26T22:33

2022-01-26T22:50

в мире

париж

"нормандская четверка"

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Встреча советников лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) в Елисейском дворце в Париже завершилась, сообщил РИА Новости источник в российском посольстве во Франции.Переговоры, начавшиеся около 12.00 (14.00 мск), продлились почти 8 с половиной часов.Российскую делегацию на переговорах представляет замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак.Ожидается, что по итогам беседы Козак проинформирует журналистов о результатах встречи.В начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком. Последний раз советники "нормандского" формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, говоря об ожиданиях от встречи советников лидеров "нормандской" четверки, выражал надежду, что это будет хороший открытый разговор с максимально возможной результативностью.Так называемый "нормандский" формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.

https://ria.ru/20220126/berbok-1769633996.html

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

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в мире, париж, "нормандская четверка", ситуация в днр и лнр