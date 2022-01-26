https://ria.ru/20220126/vstrecha-1769638767.html
Встреча Путина с итальянскими предпринимателями продлилась более двух часов
Встреча Путина с итальянскими предпринимателями продлилась более двух часов - РИА Новости, 26.01.2022
Встреча Путина с итальянскими предпринимателями продлилась более двух часов
Видеовстреча итальянских предпринимателей с президентом России Владимиром Путиным продлилась более двух часов, ее участники покидают римскую гостиницу, передаёт РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:34
2022-01-26T16:34
2022-01-26T16:34
в мире
италия
владимир путин
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РИМ, 26 янв - РИА Новости. Видеовстреча итальянских предпринимателей с президентом России Владимиром Путиным продлилась более двух часов, ее участники покидают римскую гостиницу, передаёт корреспондент РИА Новости."Она прошла замечательно", - заявила одна из участниц видеомоста, воздержавшись от комментариев.По ее словам, она представляет компанию, работающую в сфере строительства.
https://ria.ru/20220126/italiya-1769564141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, италия, владимир путин
Встреча Путина с итальянскими предпринимателями продлилась более двух часов
Встреча президента Путина с итальянскими предпринимателями продлилась более двух часов