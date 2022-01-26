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В Париже проходит встреча советников в "нормандском формате"

В Париже проходит встреча советников в "нормандском формате" - РИА Новости, 26.01.2022

В Париже проходит встреча советников в "нормандском формате"

В Париже проходит встреча политсоветников "нормандского формата" по Донбассу, она началась в 14:00 по московскому времени, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:08

2022-01-26T14:08

2022-01-26T16:31

в мире

париж

московская область (подмосковье)

дмитрий козак

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

россия

йенс плетнер

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ПАРИЖ, 26 янв — РИА Новости. В Париже проходит встреча политсоветников "нормандского формата" по Донбассу, она началась в 14:00 по московскому времени, передает корреспондент РИА Новости.Россию на мероприятии в Елисейском дворце представляет замглавы администрации президента Дмитрий Козак, Украину — глава офиса президента Андрей Ермак, Германию — советник канцлера Йенс Плетнер, Францию — советник президента Эммануэль Бонн.Это первые переговоры после длительной паузы, последний раз общение в таком составе проходило в сентябре прошлого года по видеосвязи.Нынешнюю встречу организовали по результатам беседы в Подмосковье в начале января Козака с Бонном и Плетнером.Утром, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надеется на "хороший открытый разговор максимально возможной степени результативности". При этом, заметил он, какова эта степень, "сейчас предположить очень трудно".Ожидается, что по итогам мероприятия Козак пообщается с журналистами."Нормандская четверка" — группа руководителей России, Украины, Германии и Франции, ищущая пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015-2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске, что привело к подписанию Минских соглашений, положенных в основу процесса деэскалции. На последнем саммите в Париже в декабре 2019 года участники приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что документ остается базисом для работы.Встречи четверки проходят как на уровне президентов, так и по линии советников.

https://ria.ru/20220121/ukraina-1768869507.html

париж

московская область (подмосковье)

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в мире, париж, московская область (подмосковье), дмитрий козак, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, россия, йенс плетнер