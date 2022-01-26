https://ria.ru/20220126/vstrecha-1769593363.html

Встречу Путина с итальянским бизнесом считают частной, сообщил источник

Встречу Путина с итальянским бизнесом считают частной, сообщил источник - РИА Новости, 26.01.2022

Встречу Путина с итальянским бизнесом считают частной, сообщил источник

В правительстве Италии назвали встречу президента России Владимира Путина с итальянскими предпринимателями частной инициативой. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:18

2022-01-26T13:18

2022-01-26T13:23

италия

владимир путин

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РИМ, 26 янв - РИА Новости. В правительстве Италии назвали встречу президента России Владимира Путина с итальянскими предпринимателями частной инициативой."Это частная встреча, в которой не принимают участие представители итальянского правительства или посольства Италии в РФ", - сказал РИА Новости источник в Совмине Италии.Собеседник также подтвердил, что правительство не принимало участия в подготовке видеоконференции.

https://ria.ru/20220126/vstrecha-1769585283.html

италия

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италия, владимир путин