https://ria.ru/20220126/vstrecha-1769593363.html
Встречу Путина с итальянским бизнесом считают частной, сообщил источник
Встречу Путина с итальянским бизнесом считают частной, сообщил источник - РИА Новости, 26.01.2022
Встречу Путина с итальянским бизнесом считают частной, сообщил источник
В правительстве Италии назвали встречу президента России Владимира Путина с итальянскими предпринимателями частной инициативой. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:18
2022-01-26T13:18
2022-01-26T13:23
италия
владимир путин
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РИМ, 26 янв - РИА Новости. В правительстве Италии назвали встречу президента России Владимира Путина с итальянскими предпринимателями частной инициативой."Это частная встреча, в которой не принимают участие представители итальянского правительства или посольства Италии в РФ", - сказал РИА Новости источник в Совмине Италии.Собеседник также подтвердил, что правительство не принимало участия в подготовке видеоконференции.
https://ria.ru/20220126/vstrecha-1769585283.html
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италия, владимир путин
13:18 26.01.2022 (обновлено: 13:23 26.01.2022)
Встречу Путина с итальянским бизнесом считают частной, сообщил источник
Источник: Совмин Италии считает встречу Путина с итальянским бизнесом частной инициативой