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Песков ответил на вопрос о повестке встречи Путина с итальянским бизнесом
Песков ответил на вопрос о повестке встречи Путина с итальянским бизнесом - РИА Новости, 26.01.2022
Песков ответил на вопрос о повестке встречи Путина с итальянским бизнесом
Президент России Владимир Путин готов будет дать на встрече с итальянскими бизнесменами исчерпывающие разъяснения по идеям о гарантиях безопасности, если те... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:11
2022-01-26T13:11
в мире
италия
владимир путин
дмитрий песков
итало-российская торговая палата
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов будет дать на встрече с итальянскими бизнесменами исчерпывающие разъяснения по идеям о гарантиях безопасности, если те попросят, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Как правило, представители крупного бизнеса используют эти встречи, чтоб задавать профильные вопросы. Они ставят любые вопросы без какой-то четкой повестки дня. Если кто-то из участников будет интересоваться этой ситуацией, мы знаем, что ситуация, к сожалению, оказывает негативное влияние на мировые рынки, конечно же, я не сомневаюсь, что президент будет готов дать исчерпывающее объяснения", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли обсуждаться ситуация вокруг санкций на встречи Путина с итальянскими бизнесменами.Песков не стал называть, представители каких именно итальянских компаний будут на встрече с президентом."Я не буду сейчас этого делать (называть компании, которые будут участвовать на встрече), учитывая, что эти все фейки распространяются, кто на кого какое давление оказывает. Я лишь скажу вам, что это ведущие итальянские компании, из них подавляющее большинство давно и широко представлены на российском рынке", - пояснил он.По его словам, модератором встречи с итальянской стороны будет президент Итало-Российской торговой палаты Винченсо Трани. "На ней будет также присутствовать солидный состав из нашего кабинета министров: это и (Денис) Мантуров, и (Михаил) Мурашко, и (Дмитрий) Патрушев, и (Максим) Решетников, (Виталий) Савельев, (Антон) Силуанов, (Николай) Шульгинов, (Кирилл) Дмитриев, (Игорь) Сечин и (Максим) Орешкин. Российский состав участников очень серьёзен, он говорит о том значении, которое мы предаём подобному диалогу",— добавил Песков.Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, ожидается, что на встрече Путин и иностранный бизнес обсудят актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Италии, а также перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран.
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в мире, италия, владимир путин, дмитрий песков, итало-российская торговая палата, россия
13:11 26.01.2022
 
Песков ответил на вопрос о повестке встречи Путина с итальянским бизнесом

Песков: Путин разъяснит итальянским бизнесменам идеи по безопасности, если те попросят

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов будет дать на встрече с итальянскими бизнесменами исчерпывающие разъяснения по идеям о гарантиях безопасности, если те попросят, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Как правило, представители крупного бизнеса используют эти встречи, чтоб задавать профильные вопросы. Они ставят любые вопросы без какой-то четкой повестки дня. Если кто-то из участников будет интересоваться этой ситуацией, мы знаем, что ситуация, к сожалению, оказывает негативное влияние на мировые рынки, конечно же, я не сомневаюсь, что президент будет готов дать исчерпывающее объяснения", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли обсуждаться ситуация вокруг санкций на встречи Путина с итальянскими бизнесменами.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
Песков не стал называть, представители каких именно итальянских компаний будут на встрече с президентом.
"Я не буду сейчас этого делать (называть компании, которые будут участвовать на встрече), учитывая, что эти все фейки распространяются, кто на кого какое давление оказывает. Я лишь скажу вам, что это ведущие итальянские компании, из них подавляющее большинство давно и широко представлены на российском рынке", - пояснил он.
По его словам, модератором встречи с итальянской стороны будет президент Итало-Российской торговой палаты Винченсо Трани. "На ней будет также присутствовать солидный состав из нашего кабинета министров: это и (Денис) Мантуров, и (Михаил) Мурашко, и (Дмитрий) Патрушев, и (Максим) Решетников, (Виталий) Савельев, (Антон) Силуанов, (Николай) Шульгинов, (Кирилл) Дмитриев, (Игорь) Сечин и (Максим) Орешкин. Российский состав участников очень серьёзен, он говорит о том значении, которое мы предаём подобному диалогу",— добавил Песков.
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, ожидается, что на встрече Путин и иностранный бизнес обсудят актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Италии, а также перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреИталияВладимир ПутинДмитрий ПесковИтало-российская торговая палатаРоссия
 
 
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